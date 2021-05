SACRILEGIO POLÍTICO: El efebo ungido

EL REVERENDO/ INFOMANÍA/ URUAPAN, MICH./ DOM-02-MAY-2021/ La secta Morena ya tiene postulado para el obispado de Michoacán, se trata del efebo favorito del mentor Lionel, cuya guía espiritual pesa fuerte y fue determinante para este ungimiento al que asistieron creyentes y neoconversos de todos los confines de la diócesis.



Casi en éxtasis, Raúl Mormón dirigió un emotivo sermón en la liturgia dominical en la que pidió la fe ciega en el triunfo, la esperanza de ganar la parroquia de Morelia y la caridad para pasar el cepo de las limosnas a tirios y troyanos para tener hartos centavos para el día seis de junio.



Mientras tanto en la parroquia aguacatera Nachito ha subido en la intención del sufragio y está sorprendiendo gratamente con su mensaje sencillo y directo, sin adornos de retórica u oratoria mucho menos con hordas de aplaudidores. Por supuesto nos referimos a Nachito Espinosa, el candidato seglar.



El otro Nacho, el ex canónigo metropolitano, está presentando su segunda medición en la que está ubicado con números elevados. El reto es transformar las intenciones en acciones y para ello necesita verdaderos catequistas que sientan el apostolado en la sangre no como muchos fariseos que lo rodean halagando su oído pero sin mover un brazo mucho menos aportar al saco del dinero para la movilización.



Su mujer es dinámica y le aporta esfuerzo a la campaña; así debería comportarse el resto de la planilla pero, salvo el trabajo intenso de Sor Yuliana, el resto piensan que solamente con irse a parar a los entarimados es más que suficiente ¡No! Requieren hacer campaña evangelizadora por cuenta propia, tienen que invertirle en difusión al fin que en las primeras quincenas recuperan su inversión.



El otro abanderado, Fray Miguel, necesita reelaborar su sermón de la continuidad tal como lo hace el Hermano Tene, quien enfatiza que va por un nuevo proyecto. En secreto de confesión muchos parroquianos esperan que se dé la ruptura del cordón umbilical para enviar una señal que marque la diferencia.



En religiones nuevas las cosas marchan mal. Los jerarcas estatales secuestran las limosnas enviadas de la capital del país y no sueltan ni estampitas ni medallitas para ofrecer algo a los creyentes, aparte los postulados carecen de gurús, confesores, guías espirituales, bueno ni un triste monaguillo que los conduzca por el camino de la fe.



Hemos recibido quejas anónimas de las actitudes gandallas de Sor Mayela y Fray Rigel, quienes se cuelgan de los servicios religiosos organizados por otros candidatos, al parecer estos postulantes se arriman nada más a la hora de la bendición sin aportar cooperación alguna ¿será verdad?.



¿Propuestas? Ninguna digna de mencionarse por su innovación o brillantez, lugares comunes, promesas generales, frases vacías. Todos nos dicen qué nos duele ¡eso lo sabemos de sobra! Lo que los parroquianos desean es que les oferten soluciones concretas, formas de atender temas como la seguridad y los servicios.



Este día del trabajo los demonios anduvieron sueltos con sus atentados piromaníacos que siguen la lógica del terror y enrarecen esta campaña de catequesis. Deseamos de todo corazón que se aclare el tema para tranquilidad de los electores que hacen elucubraciones sobre un posible móvil político para responsabilizar a los actuales mandarines.



Esperamos que el mes de María sea lleno de paz en nuestra diócesis y en especial en esta amada parroquia donde Lucifer parece tener su casa matriz. Que el Señor os coja confesados.