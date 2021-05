Necesita Michoacán autoridades y representantes populares con capacidad y experiencia: Julieta Gallardo

Sólo el Equipo por Michoacán puede mantener a nuestro estado en la ruta del desarrollo, sostiene la candidata a diputada local por el Distrito de Puruándiro durante sus actividades de este martes en esta cabecera distrital

INFOMANIA/ PURUÁNDIRO, MICH./ MAR-04-MAY-2021/ Servir a la sociedad desde algún cargo de elección popular no es para improvisados ni para burócratas de escritorio ni para personajes que sólo se han dedicado a la grilla en los cafés de Morelia, señaló la candidata del Equipo por Michoacán a la diputación local por el Distrito de Puruándiro, Julieta Gallardo Mora.



“Si no conoces Michoacán, si las y los michoacanos no te conocen, ¿cómo pretendes resolver los problemas del estado y de su gente?”, cuestionó la abanderada de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), quien este martes realizó visitas domiciliarias en la cabecera municipal y en comunidades de Puruándiro.

A prácticamente un mes de la jornada electoral del 6 de junio, Julieta Gallardo conminó a la ciudadanía a votar por las y los candidatos del Equipo por Michoacán, la alianza partidista más grande e importante en la historia de nuestro estado, y la única opción capaz de mantener a la entidad en la ruta del desarrollo.

Advirtió que en esta elección está en juego el futuro de Michoacán: o seguimos avanzando o retrocedemos. Abundó: “hay muchos problemas por resolver, pero debemos tener memoria: en 2015 había una situación caótica, inestabilidad en el Gobierno del Estado, que provocó condiciones de anarquía e ingobernabilidad en muchos municipios; deudas con bancos, proveedores y contratistas, que causaron una crisis económica muy fuerte; grupos de autodefensa en prácticamente todo el estado y cuerpos policíacos desorganizados.

“Con mucho esfuerzo Michoacán entró en una etapa de estabilidad y se colocó en la ruta del desarrollo, de la cual no debe salir”, indicó la candidata, y planteó que hoy México enfrenta problemas como los recortes presupuestales y la eliminación de programas para el campo, el aumento del desempleo, la pobreza, la inseguridad y la violencia, además de las afectaciones causadas por la pandemia de Covid y el mal manejo que le ha dado el Gobierno Federal.

“Los problemas actuales de México nos deben motivar a reflexionar sobre la importancia de que nuestras autoridades y representantes populares tengan capacidad y experiencia probadas. El servicio público es una altísima responsabilidad, no un concurso de popularidad ni un lugar para improvisar”, resaltó acompañada de su candidata suplente, Ana Bertha Villicaña.

“También necesitamos que nuestras autoridades y representantes populares tengan arraigo en sus comunidades o ciudades de origen, pero que también conozcan las problemáticas de todas las regiones de nuestro estado, que es tan plural y diverso: la Costa, la Tierra Caliente, la región Lacustre, el Oriente, los valles de Zamora y de La Piedad, nuestro bellísimo distrito de Puruándiro”, agregó la candidata a diputada.

Julieta Gallardo refrendó su compromiso de trabajar con intensidad, responsabilidad y honestidad para representar dignamente a las y los michoacanos en el Congreso del Estado, en particular a las y los habitantes de los municipios del Distrito de Puruándiro. “Tengo la capacidad y la experiencia necesarias para dar resultados, además de que conozco las necesidades de la gente de mi región, y sé cómo atenderlas”.