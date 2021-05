No les vamos a fallar: Nacho Campos

Multitudinario acto de campaña con Alfredo Bedolla.



INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-04-MAY-2021/ Fue una tarde soleada, pero eso no impidió que decenas, centenares de personas, provenientes de diversos puntos de la geografía municipal, de colonias, barrios tradicionales, de poblaciones del sur, per principalmente de las comunidades indígenas, llenaron más de una cuadra de la calle Juan Delgado, esquina con la calzada Benito Juárez, en el barrio de San Miguel.



Banderas guindas y rojas, playeras y gorras del mismo color, todo se fundía en un gran ambiente de fiesta; los protocolos sanitarios, al pie de la letra. En un extremo, el pódium de prensa, desde donde se apreciaban los porristas, tamboreros y el animador que, durante tres horas, no dejó de gritar, bailar y lanzar porras.



Fueron citados a las 6 de la tarde; la comitiva encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla, Nacho Campos, Brenda Fraga y Carlos Manzo, candidatos de Morena-PT, al gobierno del estado, alcaldía, diputación local Uruapan sur y la diputación federal, respectivamente, cruzó la multitud, en medio de una valla, de sur a norte, hasta llegar al templete instalado cerca de la calzada Benito Juárez.



Presentaron a la planilla de candidatos a regidores, e hicieron uso de la palabra, Brenda, Carlos, Nacho y Alfredo, en ese orden. El mitin inició a las 7 de la tarde y concluyó una hora más tarde.



Nacho Campos destacó que el candidato a gobernador, es un destacado nicolaita, que habrá de rescatar a la Universidad Michoacana y culminará el Campus Uruapan; que la ciudadanía tiene dos opciones este 6 de junio, una, elegir un gobierno de cambio, o bien, por la alianza que privilegia el interés personal y sin un proyecto común.



Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que, ganando Uruapan, gana Michoacán; es la segunda ciudad más importante del estado, pero es también, una de las más inseguras del país, por lo que es urgente poner orden en este rubro; impulsar la actividad agrícola y turística, entre otros puntos.