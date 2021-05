La gente confía en nosotros, porque sabe que no mentimos: Mariano Torres

Nuestro compromiso es hablar siempre con la verdad, y trabajo para solucionar los problemas

URUAPAN, MICH.- Luego de tres semana de campaña, prácticamente a la mitad del periodo dispuesto para hacer esa labor de proselitismo, “la recepción que en todas partes nos dan los electores, nos otorga la seguridad de que vamos por el camino correcto, que tenemos la aceptación de una gran mayoría”.

“El electorado de hoy no es el mismo de hace diez años… bueno, ni siquiera al de hace tres años. Hoy se ha dado cuenta de que un discurso bonito, que las promesas hechas solamente para ganar votos, y que el revanchismo social, no solucionan ninguno de nuestros problemas”, asentó Jesús Mariano Torres Santoyo, candidato de Equipo por Michoacán a la Diputación Local por el Distrito 14, Uruapan Norte”.

Al hacer un resumen de lo que han sido estas tres primera semanas de proselitismo, el candidato postulado por PAN-PRI-PRD, dijo que “la gente nos conoce, sabe de nuestro trabajo al lado de ellos, y sabe también que no les vamos a mentir, que no les vamos a hacer promesas que luego no se puedan cumplir”.

Por ejemplo, en el Día de las Madres resultaría sencillo decirles “que si votan por nuestros candidatos, sus hijos tendrán mejor educación, sus esposos trabajo seguro y mejores salarios, que pavimentaremos sus calles y les pondremos alumbrado público, que se cobrará menos en los impuestos, y que ahora sí, tendrán una eficiente seguridad pública…. pero eso sería mentir cínicamente”.

“Conocemos los problemas que afectan a toda la sociedad y trabajamos en su solución, pero también conocemos cómo son las cosas en los tres niveles de gobierno; por eso, lo que sí podemos prometer es que nunca les mentiremos, que nunca nos esconderemos, que siempre daremos la cara y que nuestros problemas los solucionaremos trabajando juntos, unidos. Que jamás tomaremos decisiones que les afecte, para beneficiar a un grupo o persona en particular”, añadió, para finalmente decir que “por eso, a pesar de que hay candidatos que su campaña la basan en desprestrigiar nuestro trabajo, que aseguran que nos hemos olvidado de los menos afortunados, y no dicen qué fue lo que ellos hicieron cuando tuvieron toda la oportunidad de apoyarles, la gente ha decidido ratificar su confianza en los candidatos del PAN-PRI-PRD.