UNAM Morelia invita a la charla “El nuevo volcán de Islandia (Fagradalsfjall) vs el volcán Sapichu Michoacán, México”

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-12-MAY-2021/ Este mes el programa de charlas de divulgación “UNAM Morelia Conversa”, presenta la plática: “El nuevo volcán de Islandia (Fagradalsfjall) vs el volcán Sapichu Michoacán, México”, a cargo del Maestro en Ciencias: Felipe García Tenorio (Instituto de Geofísica Unidad Michoacán).

La cita es el próximo martes 18 de mayo, a las 18:00 horas con transmisión en vivo, a través de la página de Facebook: UNAM Campus Morelia @UNAMMorelia y en la página del Instituto de Geofísica Unidad Michoacán @IGUM

La charla presentará cómo nace y crece un volcán fisural, sus implicaciones de monitoreo y los peligros volcánicos que representan las erupciones volcánicas efusivas, todo esto explicado con dos erupciones volcánicas de diferentes partes del mundo, Fagradalsfjall Islandia y Michoacán México.

El Maestro en Ciencias Felipe García Tenorio, es Técnico Académico del Laboratorio de Petrografía del Instituto de Geofísica Unidad Michoacán, Vulcanólogo egresado de la carrera de Ingeniería Geológica de la ESIA Instituto Politécnico Nacional, con maestría en Riesgos y Peligros Geológicos en la misma institución.

Profesor de Vulcanología, Petrología y Mineralogía en el posgrado en ciencias de la tierra de ENES-Morelia y UMSNH y en la licenciatura en geología de la ESIA-Ticomán IPN.

Sus líneas de Investigación: Petrografía de rocas y minerales, Peligros volcánicos, estratigrafía y cartografía volcánica, prospección geotérmica.

Ha publicado en diversas revistas científicas como: Journal volcanology and Geothermal Research, Bulletin of volcanology, Geological Society of America, Journal of South American Earth Sciences, Journal of Maps.

Ha sido asesor de tesis de 34 estudiantes de geología tanto de nivel licenciatura como de Posgrado.

Su actividad actual está enfocada en el procesado de rocas y minerales en el laboratorio de petrografía, colección petrográfica de rocas, cartografía de volcanes en Michoacán-Guanajuato, Mapas de peligros por inundaciones en Michoacán.

El objetivo del programa “UNAM Morelia Conversa” es difundir entre la sociedad el quehacer universitario de los integrantes de la comunidad académica por medio de charlas de divulgación.

El penúltimo martes de cada mes, a las 18:00 horas, se presenta una charla a cargo de integrantes de la comunidad académica del campus, la transmisión es en vivo por la página de Facebook: UNAM Campus Morelia @UNAMMorelia y de la entidad

participante, en este mes la transmisión es simultánea con el Instituto de Geofísica Unidad Michoacán @IGUM

El contenido de las charlas muestra el trabajo académico y de investigación que realizan las diversas áreas que integran el campus, las cuales contribuyen a ampliar el panorama del conocimiento que se tiene de su labor en la investigación, la docencia, la divulgación y la labor social, entre otras actividades.