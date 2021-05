Exige PAN al gobierno federal seguridad para candidatos y ciudadanos; el asesinato en Sonora es resultado de la estrategia implementada por Durazo

Hacemos responsable al gobierno federal de cualquier otro asesinato de candidato en este proceso electoral: Marko Cortés.

Ante la intromisión burda y confesa del gobierno federal en esta elección, exigimos al Tribunal Electoral confirme nuevamente las medidas cautelares contra el Ejecutivo.

También demandamos que se cancelen las conferencias mañaneras de aquí al 6 de junio, no puede usar recursos públicos desde Palacio Nacional denigrando a los opositores.

En Tlaxcala vamos a ganar porque día con día se suman más ciudadanos y liderazgos a las campañas de los candidatos de Unidos por Tlaxcala y la coalición Va por México.

TLAXCALA, TLAX., A 14 DE MAYO DE 2021.- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, exigió a la Secretaría de Gobernación garantizar la seguridad de candidatos y ciudadanos, para que podamos tener un proceso tranquilo y democrático el 6 de junio, tras el reprochable asesinato registrado ayer en Sonora.

“Y hacemos responsable al gobierno federal de cualquier otro suceso de cualquier partido que ocurra, no puede seguir habiendo candidatas y candidatos fallecidos, asesinados en su proceso electoral, buscando un voto de la sociedad, eso no puede volver a ocurrir. Exigimos seguridad para todos los ciudadanos, para todos los candidatos, para que nadie se exponga”, demandó.

En rueda de prensa en el marco de la toma de protesta de los candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados locales federales de la coalición Unidos por Tlaxcala, Cortés Mendoza afirmó que el asesinato en Sonora es resultado del rotundo fracaso de la estrategia de los abrazos, pues este gobierno “abraza a los criminales y persigue a los opositores”.

Destacó que este hecho no sucede en cualquier municipio de México, sino en un lugar donde ellos implementaron una estrategia de seguridad cuyo responsable fue el hoy candidato a Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Esa estrategia, añadió, ha fallado rotundamente ya que se abrieron 62 por ciento más de carpetas por homicidio. De esta forma, quien lo implementó y falló es el ahora candidato de Morena por Sonora.

El Presidente de Acción Nacional también reprochó la intromisión burda y confesa del gobierno federal en esta elección, por lo que exigió a la Fepade que actué y que nuevamente el Tribunal Electoral confirme las medidas cautelares contra el Ejecutivo.

Pero como no hace caso en abstenerse de hablar de elecciones y de asumirse como jefe de campaña de Morena, “nosotros lo que exigimos es que ya paren las conferencias mañaneras de aquí al 6 de junio, no puede continuar usando recursos públicos desde Palacio Nacional denigrando a los opositores, no puede continuar denigrando a la coalición Va por México, tiene que dejar que los ciudadanos decidan libremente”.

Presentes en el acto la candidata a gobernadora, Anabel Ávalos, y todos los candidatos a alcaldes y diputados locales y federales, Cortés Mendoza aseguró que al día de hoy, la coalición ya logró quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados.

“La coalición Va por México y Acción Nacional hoy puede decir que en todo el país hoy estamos en empate técnico, lo estamos logrando, estamos creciendo. La buena noticia es que, si así continúan las tendencias para el 6 de junio, México va a tener nuevamente pluralidad, debate en la Cámara de los Diputados, que es la que representa a todas y todos los mexicanos”.

Por lo que respecta a Tlaxcala, el dirigente aseguró que la coalición está sumando más liderazgos y ciudadanos, por lo que no hay duda en que se ganará la gubernatura, las presidencias municipales y las diputaciones locales y federales.

Por último, ratificó el compromiso del PAN de que ningún programa social será cancelado, al contrario, todos se van a fortalecer y transparentar.