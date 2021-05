Lanza Adriana Magaña un llamado a las mujeres, jóvenes e indecisos a votar por la alianza PAN-PRD

Que pregunten los resultados de mi trabajo como funcionaria pública.

Uruapan, Mich. A tres semanas de la jornada electoral, el próximo seis de junio, Norma Adriana Magaña Madrigal, candidata a diputada por el Distrito XX Uruapan Sur de la Alianza PAN-PRD hizo un llamado a los indecisos, a las mujeres y a los jóvenes que van a votar por primera vez, para que conozcan sus propuestas, que pregunten qué ha hecho como funcionaria y los compromisos que asume para llegar al Congreso local.

Reconoció que una imagen no es suficiente, y en tan poco tiempo es inviable llegar a todos los habitantes de su distrito, por ello, invitó a los residentes del Distrito Sur a que conozcan a todos los candidatos, el trabajo que han realizado y los resultados entregados a la población. Con la experiencia de síndica municipal, conoce la problemática y las necesidades; de ahí, el compromiso de sumar y construir un futuro juntos para Uruapan.

Refirió que no se puede decir que no se concretó un trabajo porque no eran mayoría, o porque se la pasaron “peleando” con otros grupos parlamentarios, que, si bien apoyaron a ciertos grupos en la ciudad, fue al cobijo de un instituto político.

Norma Adriana Magaña, candidata de la alianza PAN-PRD invitó a las mujeres y jóvenes que votan por primera vez a que realicen una reflexión, que salgan a votar y a participar de un derecho; que conozcan las propuestas del Equipo por Michoacán, porque lo que se deje de hacer va a perjudicar en la toma decisiones y quedará en manos de unos pocos, pero que “todos vamos a padecer”.