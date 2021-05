GRINGA, GRINGA: Abunda el golpeteo pero hay escasas propuestas concretas

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ SÁB-15-MAY-2021/ ¡No se peliénse! Agarren un palo y dénse” tanto pinche ataque en las campañas pone a cada quién en su lugar, sus dichos son sus espejos, entre ratas te veas, todos traen cola que les pisen no se hagan, todos traen guerra sucia, desde memes con Toñito y Código.



“Los Ramones” andan con todo en la campaña de Nacho campestre, ¿quién no recuerda a Ramoncito, sus estrategias de las matracas, los actos masivos para Aldo Macias? Ramón se ha convertido en un personaje uruapense.



Pero más vale tener un enemigo inteligente que un amigo tonto, asegura Nacho que Eder está enojando a los coordinadores, directores y secretarios del gobierno municipal, porque llega a pedirles una quincena de salario para “apoyar a Migue” que no invente así no son las cosas, es correcta la cooperacha todos pasan la charola pero con inteligencia.



Un terrible tache a Eder, ya sabemos que en las campañas políticas todo se vale, pero con decoro, ¿cómo exponen una campaña política y al candidato por pendejadas, que finalmente no sabemos si es verdad o no, mientras tanto Nacho Campestre ya sumó ese punto a su discurso.



Eder no es el único que anda regando el tepache, Richard Luneta en su afán por protagonizar anda cometiendo errores graves, que ponen en peligro la candidatura de Carlitos Herrera.



Ya están como los reporteros allegados a la Alianza preguntan mal y les responden pior, ay ta el caso Carlitos Manzo le preguntan que si tiene pruebas de la corrupción que ha señalado, y pos el niño es risueño y le hacen cosquillas, por darle al violín le dan al violón.



Hicieron hablar el candidato del sombrero, citó direcciones de viviendas que según él adquirió el ex presidente municipal, y empieza hacer señalamientos directos. Entiendan una campaña no se gana con memes y falsos profetas. ¡Queremos propuestas! No se hagan ni traen discurso menos propuestas.



Funcionarios y políticos corruptos hay muchos, quienes hoy andan en contienda que levante la mano quien no se haya beneficiado con su cargo, que levante la mano quien no se haya comprado una vivienda o varias, hay quienes hasta predios en los paracaidazos tiene, todo se sabe, que no lo digan es diferente.



Carros, mansiones, casas, flotillas de vehículos, negocios familiares, en fín todos salen raspados, ni a quien irle…



Pero aquellos que andan dando sus pininos, como Laura López Luján con Fuerza México, es candidata a la diputación federal pero pos no la levanta a ver si como roncan duermen, finalmente saben que en esta ocasión es gracias por participar, pero si siguen trabajando algo obtendrán, nadie trabaja gratis por el bien de los demás.



Filtran que Michel Trejo vendió la “estructura” que dice que tenía y pronto darán a conocer que se fue con Nacho Campestre, pero ¿qué vende? Con votos efectivos vamos a ver quién si trabajo, pero pos redes sociales quiere la primer regiduria para eso deben tener al menos 9 mil votos, pero con la estructura que dicen que tienen hasta 2 regidores metes, ¿Hey…?



Los ganones en esta campaña son aquellos que ya tienen ganada su regiduría gane quien gane pierda o no su equipo, son el priista Fernando Guisa, el panista Toño Berber, el hijo del empresario Carlos Silva, la perredista Marisol Lagunas, o sea que dos canacos llegan.



Pos cómo dijo Mayela “quema mucho el sol” lo que ignora la diputada es que “quema más la luna” es complicado pensar en campañas carentes de compromisos concretos y la forma en que los piensan concretar.



Pero aunque Godoy los regañe siguen agringados, a los reporteros con un desayuno los tienen contentos, primero una patada en el trasero y después los suavizan y ay tan como títeres del sistema, conste algunos, nunca serán todos.



Porque eso de que les insulten les digan drogadictos y borrachos y sigan como si nada, pos simplemente pierden el respeto.



Pos ahora resulta que todos los candidatos sienten que son influencer y hacen sus videos en vivo (Facebook live), uy pocas personas vistas para un padrón de 240 mil electores que representa que te vean 25, así Prenda Braga, pero hay otros que ni a los 25 llegan, así pues no, nomás se exponen a la crítica.



Pero pos no hay pior lucha que la que no se hace, y pos en la polaca todo se vale porque si no se intenta se agringan y pos ¡GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…!



FE DE RATAS: ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO A LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.