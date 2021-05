Mayela Salas no quitará el dedo del renglón en cuanto a protección de mujeres y sus hijos víctimas de violencia

-Durante su legislatura presentó iniciativa que destinaba recursos para proteger a mujeres y niños víctimas de violencia; en cada municipio.

-Hoy, las mujeres son eje principal en su proyecto.

Uruapan, Michoacán.- Sin parar y con un claro objetivo Mayela Salas recorre el distrito Norte Uruapan, para promover el voto ciudadano que le permitirá seguir trabajando por el bienestar de las y los michoacanos, así como para dar seguimiento al proyecto por la protección, resguardo y atención de mujeres y niños víctimas de violencia en la región.

En esta ocasión fue visitada la colonia 28 de Octubre y el Barrio de Santo Santiago, donde la candidata a la diputación local de MORENA-PT, afirmó que no quitará el dedo del renglón, hasta lograr que mediante aprobación en el pleno del Congreso del Estado; cada municipio cuente con la infraestructura, recursos y capacitación especializada, para brindar resguardo y atenciones específicas a mujeres; junto con sus hijos e hijas víctimas de violencia intrafamiliar.

Dicho trabajo legislativo en ese entonces no se aprobó por temas partidistas, por lo que su compromiso es lograr que pase dicha iniciativa y que cuente con todos los requisitos; para que no haya excusas en otras bancadas y sea una realidad, ya que en Michoacán no existe un sistema integral que resguarde, sostenga, brinde atención médica, psicológica y jurídica que pueda llevarse a cada municipio, pues existen sólo dos en toda la entidad y no es suficiente, acotó.

Pasar del discurso repetido en campañas, a ser realmente aliado del pueblo, es fácil cuando se priorizan las necesidades ciudadanas; y a la hora de estar en la curúl no se le da la espalda a los sectores más vulnerables por conveniencias políticas, puntualizó.