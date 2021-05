Gobierno municipal debe dar certeza de seguridad para los micro, pequeños y medianos empresarios: Nacho Espinosa

El municipio no es generador de empleos, pero sí puede promover a Uruapan ante inversionistas mexicanos



INFOMANIA/URUAPAN, MICH./ SÁB-15-MAY-2021/ Brindar certeza de seguridad a los micro, pequeños y medianos empresarios que son generadores de empleos, es una de las propuestas de campaña de Nacho Espinosa, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de Uruapan; ello tras visitar a una empresa que recicladora de pañales que se importan, muchos de los cuales vienen en estado defectuoso.



Dicha planta se ubica en las inmediaciones de Zumpimito en donde un promedio de 60 trabajadores solicitó a Nacho Espinosa, el candidato ciudadano, que brinde garantía de seguridad pues han sido víctimas de delitos en calles que no cuentan con iluminación, especialmente en días de quincenas, como se lo hicieron saber.



Nacho Espinosa les explicó que la Seguridad Pública es uno de sus ejes de trabajo que propone ante la ciudadanía, pero dijo, donde exista una seguridad que está respaldada por la ciudadanía “los ciudadanos deben ser partícipes de la seguridad de sus calles y de sus colonias, pero lo más inmediato es que sean vigilantes de sus viviendas y las contiguas y que quienes sean propietarios de las otras viviendas observen de la misma forma para con sus vecinos; es crear una red ciudadana por la seguridad”.



Les recordó que anteriormente funcionaba a plenitud el Consejo de Desarrollo Social Municipal y aunque en la actualidad aún existe, éste ha perdido mucho de su espíritu. La idea, dijo, es recuperar este órgano ciudadano para que sean los mismos habitantes de Uruapan quienes participen directamente en el quehacer y desarrollo de Uruapan.



El candidato ciudadano fue informado que en varias empresas ha habido recorte de personal y aunque es un tema que no es de su competencia, dijo que, si se puede hacer mucho por generar empleos en Uruapan, siempre y cuando se den todas las facilidades a los inversionistas de otras entidades o del exterior para instalar micro, pequeñas o medianas empresas en el municipio “por ello estaremos promoviendo al municipio de Uruapan en otras regiones del país”.



Recordó la vecindad que se pretende tener para generar proyectos Uruapan-Monterrey, Monterrey-Uruapan, e incluso con otras entidades del país para promover la inversión, para lo cual se requiere de fortalecer en mucho el tema de la seguridad.