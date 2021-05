Miguel Paredes: queremos que la gente en las colonias viva bien

A llevar servicios a Los Encinos, se comprometió el candidato

Uruapan, Mich; Domingo 16 de Mayo del 2021.- En su visita a Los Encinos, el candidato del Equipo x Uruapan, Miguel Ángel Paredes Melgoza, se comprometió con sus habitantes a llevar los servicios básicos a esta colonia para que su gente viva bien.

Recibido por los habitantes de esta colonia, el candidato indicó que si bien existen pendientes para llevar los servicios, es posible llevar alumbrado público y agua potable.

Miguel Paredes recalcó que su compromiso con la gente es claro, “que en las colonias de Uruapan la gente viva bien”.

Igualmente, sostuvo que no comprometerá acciones que no puedan realizarse porque su palabra es importante y se cumplirán los proyectos durante los 3 mejores años en la historia de Uruapan.

Hizo un llamado a los habitantes de Los Encinos y colonias aledañas a trabajar juntos, hombro a hombro y no dejarse engañar con promesas sin sentido ni rumbo.