No se bajen el sueldo, no más no se roben el dinero: Hipólito Mora

Comunicado de prensa 41

MORELIA, MICHOACÁN A 16 DE MAYO DE 2021.-Nuestro candidato al Gobierno de Michoacán, Hipólito Mora Chávez, invitó a las y los candidatos que están en busca de un cargo público que no propongan bajarse el sueldo.

¨He escuchado a candidatas y candidatos que tienen como propuesta bajarse el sueldo. Les quiero pedir que no lo hagan, no más no se roben el dinero del pueblo. Si hacen bien su trabajo, merecen recibir el pago que corresponde¨. Comentó Hipólito Mora.

Por otra parte, invitó a las y los ciudadanos que no crean de las encuestas que mandan hacer los partidos políticos, ya que pretender engañar a las personas.

¨No crean en esas encuestas pagadas. Solo quieren engañar a la gente, no quieren que los ciudadanos lleguemos al Gobierno, porque saben que les vamos a quitar sus privilegios¨. Comentó el candidato al Gobierno de Michoacán.

El candidato, Hipólito Mora, recorrió las calles de Villa Madero y tuvo una reunión con mujeres emprendedoras en el Parque Ecológico de Tacámbaro. En dichos eventos estuvieron presentes los candidatos a las presidencias municipales de Tacámbaro y Villa Madero, Toño Bastida y Marcela Ibarra; las candidatas a Diputación Federal y local distrito 11 y 19, Arcelia Mendoza y Britania Durán.