El candidato de Godoy recibió dinero de la administración de Silvano: Carlos Herrera

Las mentiras de Alfredo son evidentes y busca engañar a las y los michoacanos, exhibió el candidato del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello.

“Al final, ante tanta mentira del candidato de Godoy, qué nivel de incongruencia tiene Alfredo. Dice que hace 20 años tiene construyendo con AMLO. Qué nivel de mentira e incongruencia. No tiene calidad moral. Dice que tiene 20 años con AMLO pero en realidad andaba acarreándole el portafolio al gobernador (Silvano) hasta que ya no le pudo sacar algo a Sedeco”, expresó.

Herrera afirmó que el candidato marrón tuvo depósitos del gobierno estatal por interpósita persona, “evidencia que comprueba que es mentiroso, y no me refiero a su familiaridad. Reforma saca nota donde dice que tiene parientes vinculados al crimen. Luego sale y dice que no lo ve desde hace diez años y luego sale y dice, cuando fuimos al debate: ‘no tengo ningún nexo no es mi pariente’. Ahora resulta que ni parientes son”, externó.