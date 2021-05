RSP declina en favor de Nacho Campos

URUAPAN, MICH., A 18 DE MAYO DE 2021.- Los candidatos de Redes Sociales Progresistas (RSP), declinaron en sus aspiraciones en favor del proyecto del profesor Ignacio Campos Equihua, toda vez que dijeron es el mejor perfil a la alcaldía de Uruapan.

La ex candidata de RSP a la presidencia municipal, Magdalena Guzmán González dijo que su equipo se unía a Nacho Campos, para conjuntar esfuerzos con él y salvaguardar en el municipio el proyecto de la 4T.

“Tenemos un gran equipo de trabajo, que sumará su voto útil para que en Uruapan haya un cambio verdadero; por eso nos sumamos al proyecto que encabeza Nacho Campos y Alfredo Ramírez Bedolla, al gobierno de Michoacán”.

Campos Equihua agradeció a los ex candidatos de RSP, por integrarse a su campaña; ya que “dejaron atrás decisiones particulares, para sumarse a un proyecto incluyente y sacar adelante a nuestro municipio”.

Además de la propia Magdalena Guzmán, se sumaron los ex candidatos a Síndico, Carlos Esquivel; María de la Luz Trejo, primer regidor; Manuel Cortés, regidor suplente; Salvador Mora, sexto regidor y María de Jesús Sotelo, séptimo regidor.

Además de los ex candidatos Alejandra Hernández, quinto regidor; Ramiro Jiménez, diputado local Norte; Cristal Madrigal, tercer regidor y Vanesa Méndez, en representación de la estructura de RSP.