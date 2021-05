Carlos Herrera sube en preferencias

Morena le ha fallado a México y su proyecto no funciona. Quieren manipular la pobreza, en lugar de impulsar la productividad.

Cada día mas gente se da cuenta. La sociedad está alzando la voz.

CARLOS HERRERA y los candidatos de PAN, PRI y PRD siguen subiendo en preferencias.

20 DE MAYO DE 2021.- La macro reunión empresarial de hace un par de días ha confirmado el escenario político que vive Michoacán y que vive México: Un escenario polarizado en donde muchos sectores sociales han alzado la voz para denunciar las mentiras y las incongruencias de Morena y, consecuentemente, han manifestado su apoyo abierto a los candidatos de PAN, PRI y PRD, señalaron los dirigentes estatales del PAN, Tere Herrera, PRI Eligio González y PRD Víctor Manríquez.

“Los empresarios de todo Michoacan fueron muy claros en señalar que los compromisos y las promesas que hizo Morena no se han cumplido después de casi 3 años. Mentiras, ineptitud y ocurrencias son el distintivo. La corrupción sigue y no se ha combatido; han aumentado las adjudicaciones directas a favoritos de Morena; el avión está ahí costando dinero; la educación está por los suelos; recortaron apoyos para salud, cultura, ciencia y campo; desaparecieron los programas para las mujeres; no han bajado los precios; hay más inflación; el manejo del Covid ha sido desastroso; la violencia está peor que nunca; y la lista es muy grande.”

Los dirigentes estatales del Equipo por Michoacán dijeron que afortunadamente la gente se da cuenta de eso y de que los peores políticos, los más bribones, hoy están en Morena. Son un retroceso y quieren regresar las prácticas mas rancias de la política; ahí están los que han lastimado y han endeudado a Michoacán. Agregaron, que en el marco del proceso electoral de este 6 de junio Morena quiere manipular la pobreza con sus becas de bienestar. En lugar de promover que la sociedad reactive la economía para que existan más y mejores empleos.

Por ello, dijeron, la sociedad está alzando la voz. La reunión de los más de mil empresarios de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Jiquilpan, Sahuayo, Uruapan, La Piedad, Jacona, Zamora, Los Reyes, Zitácuaro, Morelia y otras regiones, junto con liderazgos nacionales -reunidos en el más grande evento empresarial que se ha registrado en Michoacán- muestra el hartazgo y la desilusión pues Morena no sólo le ha fallado a México, sino que su proyecto no tiene futuro. Por ello, los empresarios y la gente está prefiriendo la opción de del PRI, el PAN y el PRD, que para la gubernatura de Michoacán encabeza CARLOS HERRERA TELLO.

Los dirigentes estatales del PAN, PRI y PRD aseguraron que CARLOS HERRERA sigue para arriba. “Caballo que alcanza gana” y Carlos ya está a la cabeza. Les vamos a sacar mayor ventaja en los próximos días y estamos seguros que la gente hará un voto de conciencia el 6 de Junio. No hay vuelta atrás.