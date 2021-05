Julieta Gallardo, lista para representar a la región Puruándiro en el Congreso del Estado

Vamos arriba en las encuestas y nuestros recorridos por todos los municipios del distrito nos ha permitido enriquecer el plan de trabajo legislativo que vamos a impulsar, resalta la candidata a diputada del Equipo por Michoacán

Fortalecer la presentación de servicios públicos municipales, prioritario; haremos equipo con las y los alcaldes para atender las necesidades de la población, enfatiza



INFOMANIA/ JIMÉNEZ, MICH./ MAR-18-MAY-2021/ Vamos arriba en las encuestas y estoy lista para representar a nuestra región en el Congreso del Estado, donde impulsaremos un plan de trabajo que ha sido enriquecido con las ideas y aportaciones de la gente, destacó la candidata del Equipo por Michoacán a diputada local por el Distrito de Puruándiro, Julieta Gallardo Mora.

Este martes, en la cabecera de este municipio y en las comunidades de Caurio de Guadalupe, El Ranchito y El Vado Chiquito, la abanderada de PRD, PRI y PAN subrayó que conoce la región ya su gente a la perfección, así como sus problemas, necesidades y también su potencial.



“No soy una improvisada. He dedicado más de 30 años de mi vida al servicio público, y nosotros sí sabemos qué es lo que hay que hacer por nuestro distrito ”, resaltó acompañada de su candidata suplente, Ana Bertha Villicaña.

Puntualizó que a pesar de que ha recorrido una y otra vez la región durante las últimas tres décadas, en esta campaña ha visitado todos los municipios del distrito y decenas de tenencias, comunidades y colonias, “lo que me ha permitido recoger las inquietudes de la gente y enriquecer el plan de trabajo que impulsaré desde el Congreso del Estado, junto con una intensa agenda de gestión de recursos y apoyos para nuestra gente ”.



En particular, Julieta Gallardo se refirió hoy a un aspecto fundamental de su plan de trabajo legislativo: fortalecer los servicios públicos que brindan los ayuntamientos no sólo de la región, sino de todo el estado.

“El deterioro de las calles, la escasez en el abastecimiento de agua potable, las deficiencias en el servicio de recolección de basura, la desatención generalizada de la limpieza de las áreas públicas, son algunos de los temas en que las autoridades municipales están fallando, y por ello el nivel de satisfacción de la población no está cubierta ”, apuntó.

Señaló que a lo largo y ancho de Michoacán hay enormes carencias en este sentido, por lo que desde el Congreso del Estado “nos pondremos manos a la obra para establecer reglas estrictas para que las autoridades cumplan con su deber”.

Puntualizó que a las y los presidentes municipales no se les va dejar solos, pues “vamos a trabajar en equipo con ellos, acompañarlos en la gestión de recursos para que cumplan a cabalidad con la prestación de servicios públicos y para que tengan las herramientas suficientes para trabajar en elevar la calidad de vida de su gente ”.

En este tenor, dejó en claro que es sumamente importante el trabajo en el equipo entre autoridades y ciudadanía, “porque así garantizamos que el trabajo y los resultados sean los mejores en beneficio de la población”.

“En el Equipo por Michoacán hemos entendido esto a la perfección. Nos pusimos de acuerdo para hacer equipo entre nosotros y trabajar con la gente y para la gente. Por eso les pido que confíen en nosotros y nos apoyen el 6 de junio próximo. Este equipo es la mejor opción para Michoacán, la única alternativa para nuestro estado se mantiene en la ruta del desarrollo ”, concluyó.