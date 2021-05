UNAM Morelia presenta a Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil en concierto de aniversario

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-20-MAY-2021/ Con una experiencia acompañada de constancia, talento y disciplina, que los ha llevado a presentarse en festivales internacionales y a compartir el escenario con destacados músicos, “Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil”, llega a su 5° aniversario y como parte de sus festejos se presentará en un concierto el próximo 26 de mayo, a las 18:00 horas, con acceso gratuito a través del Facebook: Vinculación UNAM Morelia

Desde su estudio de grabación, “Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil” transmitirá en vivo el concierto especial de aniversario para el público que se una a la transmisión gratuita, que se ofrece como parte del Programa Artístico a Distancia a cargo de la Unidad de Vinculación del Campus UNAM Morelia.

“Han sido 5 años de maravillosos momentos, poder ver la cara de niñas y niños tanto en el escenario como en el público emocionados por tocar y escuchar jazz, me llena de felicidad, saber que durante este último año con la pandemia, los jóvenes puedan encontrar un refugio en sus instrumentos es increíble, sin duda los integrantes son el claro ejemplo de felicidad en este proyecto, el cual deseamos que dure muchos años más”, comentó Pavel Loaria, director de la Big Band.

Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil fue creada en el año 2016 por el Saxofonista y director, Pavel Loaria con integrantes de 7 hasta 21 años de edad.

Se trata de la primera Big Band infantil y juvenil en México, que ha recorrido escenarios de festivales internacionales como son: El festival internacional Cervantino; Festival jazz de Polanco; Festival noches de primavera; Festival jazz de Morelos; Jazztival Michoacán.

También se ha presentado en siete ocasiones en el Lunario del auditorio Nacional; en el Centro Cultural Teopanzolco; Centro Cultural Mexiquense Bicentenario; Teatro Ocampo; Cámara de Senadores de la República Mexicana y el Centro Cultural Roberto Cantoral.

Tuvieron la fortuna de abrir un concierto para el maestro Armando Manzanero y han compartido escenario con George Garzone, Diego Urcola, Alex Mercado, Iraida Noriega, entre otros.

Con dos discografías en su corta trayectoria la Big Band Infantil y Juvenil de México es un proyecto único de ell@s para ell@s jazz para toda la familia.

En el concierto del próximo m26 de mayo interpretarán temas como: Second line; Hallelujah I love her so; Easy money; Fun time; Solid old man; Banquet Scene; Gato jazz; Blues for sale; C Jam blues, entre otros más.

L@s esperamos el próximo miércoles 26 de mayo, a las 18:00 horas, en la página de FACEBOOK: VINCULACIÓN UNAM MORELIA