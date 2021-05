GRINGA, GRINGA: Encuestas sorprendentes

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-21-MAY-2021/ No hay peor ciego que el que no quiere ver, así reza el refrán que aplica para todos aquellos candidatos que pagan encuestas cada semana, para que les digan lo mismo, manipuladas o no de todos modos se les van a marchitar, como dice la canción, el 6 de junio la principal encuesta debe salir con resultados efectivos.

Estamos en la etapa de sumar y convencer, así que aquí no aplica en enojo ni el coraje, aquí solamente aplica convencer y como está de moda hacer guerra mediática con declinaciones aunque eso no abone nada.



Ay ta el caso del Ratón Miguel, dice que declinó pero la realidad dista mucho de su dicho, prueba de ello fue la visita del grupo de Macedo a Uruapan, en busca de representantes, porque a su decir, Miguelito pedía 4 millones de pesos para la campaña, y pos no se los dieron porque tampoco quiso entregar la primera regiduría destinada para su hermanita, bueno de todos modos no la iban a ganar.

Pos ay tan se vendieron con Nacho campestre, hay perdón se sumaron al proyecto, con 240 comités de miembros únicos, según los números traen 1.4 de preferencias electorales, entonces las cifras ya no dan, pero los Morenos no son tontos, no los engañan ay tan los manzitos, que no le hacen honor al apellido.



Si piensan que Nacho Campestre se la comió están pero bien equivocados, hay que ver si finalmente logran que les paguen, nadie les cree que son buenos samaritanos, el candidato sabe bien de que pie cojea cada uno de su equipo, si algo tiene es analítico, y tiene buenos asesores cercanos.

Pero bueno de dice que Macedo declinara en favor de Carlos Herrera, así que ahorita son sumas y restas, las cosas ay van, queremos ver ganar al mejor, pero pos hasta ahorita hemos visto campañas estériles, carentes de propuestas ante la problemática ambiental de seguridad, salud y educación, nos están dando atole con el dedo.



Cuando el río suena es porque corriente lleva, hay señalamientos para ex presidentes que tienen huertas de aguacate, los incendios forestales, si tienen el objetivo de cambio de uso del suelo, ay ta en el zapién Pachequito anda vendiendo terrenitos, pero nadie se entera, solamente el pueblo, porciento hay rumores que anda en la campaña de Nachito, bueno pero también está el paracaídas de la loma en el cerro de la cruz, ya tienen agua, luz y otros servicios básicos ¿cómo? Son pruebas de que hay complicidad de TODOS…

Pues en Uruapan hay un serio problema y ataque al medio ambiente, con los cañones antigranizo, todo el pueblo los escucha, menos los responsables de cuidar el medio ambiente y que cobran para ellos, pero lamentable no escuchan, noven, no oyen.



Gane quien gane cada vez se complican más las cosas y debe trabajar en favor de los ciudadanos, porque hay reelección y van a trabajar para el 2024, no salen de una y ya piensan en otra, en fín hoy todos se consideran ganadores que mal porque eso les permite confiar y no es el momento para relajarse.

Pero bueno quién ha ganado en estas campañas son los integrantes del gremio periodístico, que se han sabido defender ante los intrusos y las malas vibras, bueno la unidad es un acierto, no terminarán con la filtración de información, material gráfico ni con las orejas, pero eso se cocerá aparte, poco a poco, concientizando. Que uno para todos y todos para uno.



Bien por el reportero Carlos que se atrevió a denunciar injusticias, si no hay fecha que no se cumpla, tenía que ser un día, también el valor de Ernesto León que se atrevió a impedir la intromisión de una persona que dice que es influenciar, pero ni en su casa.

Bueno pos hay políticos que ni en su casa los conocen, pero ahora solamente falta que salga el homónimo del senador suplente a decir que trae mil comités, anda de moda, pero quien lo reciba tendrá una gran revés.



Los discursos de los candidatos, con odio, rencor, como si la sociedad fuera causante de los malos gobiernos, efectivamente se unieron en alianza para defender lo que provocaron, pero también es su obligación trabajar para recuperar aquello que perdieron por soberbios, ambiciosos y ratones.

Lamentablemente los que se han quedado en el cascajo de los partidos políticos, son las nuevas generaciones lo jóvenes, porque los viejos se cambiaron de color, pero llegará el día que ese partido también cuide el perfil de su militancia.



Por lo pronto Uruapan tendrá lámparas en todas las colonias, tendrá bosques hermosos, trabajo para todos, habrá trabajo para los profesionistas, disminución de impuestos, así de hermoso son los discursos… cumplan carajo y no prometan lo que no será. Papelito habla, que lo firmen y pongan plazos. A ver si como roncan duermen.

A divina a adivinador ¿cuál candidata a sindica trae un carro con reporte de robo? y por si fuera poco debe pago de tenencias desde 2011; no pos si bien honestas, cero corrupción, pero esto ya “ni dios lo detiene” a no es así ¿Verdad? Frase atrevida es “esto nadie lo detiene”



El ex regidor priista Benjamín Cardénas le pide al señor, pero el resto lo reta, bueno pos falta menos para las campañas y el gran ganador es Peter Pancartel, asesor de Miguel y defensor del PRI con 1.5, según encuestas se llevará, si gana Miguel, 2 regidurías y la sindicatura, si gana Nacho 2 regidurías. Pos entonces RSP ¿Qué pidió o cuánto pediría Buena pregunta

La cuestión es que con Rigel deben demostrar que tiene poder y no que están más debajo de Movimiento Ciudadano, como apuntan las encuestas. El PRD no canta mal las rancheras, sin alianza estaría en tercer lugar, pero bueno ya veremos el 6 de junio, saldrán a la luz las simulaciones y traiciones.



De las candidatas a diputadas mejor no hablamos, las que van a repetir, aun no les cae el 20 de que ser legisladora es para legislar, no para faltar en caso de aprobar la cuenta como mayeli, o abstenerse como Prenda Faja. Pero bueno ya veremos dijo el ciego y nunca vio…pero “Esto ya nadie lo detiene” Santo DIOS que reto, que frese. Que profundidad de mensaje…

El que sin tanto alarde dicen caldo Mehacias está en pláticas con Nacho campestre, interesante ver en el mismo equipo a Ramoncito y a Caldo Mehacias en el proyecto de Nacho ¿qué tal? Y otros personajes de esa administración aldista.

Pos se agringaron, como ponen a coordinar una campaña a quién perdió la propia, pero como estrategia fue buena así esta calmadito calladito y sobre todo entretenido y pos el mundo es de los que no se agringan porque Gringa Gringa el que se apendeja se CHINGA…

Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.