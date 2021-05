Julieta Gallardo: Morena golpea a Michoacán con recortes y cancelación de programas

INFOMANIA/ PURUÁNDIRO, MICH./ JU-20-MAY-2021/ Los recortes presupuestales aplicados por el Gobierno Federal han disminuido la capacidad de los gobiernos estatales y de los ayuntamientos para atender a la población, la cual también se ha visto sumamente afectada con la cancelación de programas ordenada por la actual administración federal emanada de Morena, deploró Julieta Gallardo Mora.

La candidata del Equipo por Michoacán a diputada local por el Distrito de Puruándiro recorrió hoy la zona Centro de Villa Morelos, así como las comunidades de El Fresno, San Isidro la Vuelta y San Nicolás, cuyos habitantes señalaron que durante los últimos tres años se ha reducido su calidad de vida.



Sobre esto, Julieta Gallardo señaló que el Gobierno Federal de Morena decidió cancelar decenas de programas que beneficiaban a miles de mujeres, jóvenes, campesinos, migrantes, emprendedores y artesanos, además de que ha reducido el presupuesto de los gobiernos estatales.

“Debido a estas determinaciones unilaterales por parte del Gobierno Federal de Morena, en todo México se han perdido empleos, hay más pobreza y la gente vive con más carencias. Las medidas de la actual administración federal han puesto a todos los estados de la República en una situación mucho muy complicada, y Michoacán no es la excepción”, explicó acompañada de su candidata suplente, Ana Bertha Villicaña.

Comentó que durante esta campaña ha visitado todos los municipios del Distrito de Puruándiro “y me ha dado mucha tristeza y coraje ver nuestras carreteras sumamente deterioradas, escuchar la desesperación de nuestros campesinos porque han dejado de recibir apoyos o porque ya no son beneficiarios de programas, a cientos de mujeres que ya no tienen dónde dejar a sus hijos mientras trabajan porque cerraron las estancias infantiles”.

Julieta Gallardo calificó la situación como insostenible y destacó que el próximo 6 de junio las y los michoacanos tendrán la oportunidad de demostrarle su inconformidad al Gobierno Federal votando por las y los candidatos del Equipo por Michoacán.

“Juntos, encabezados por quien será nuestro Gobernador, Carlos Herrera, vamos a trabajar con mucha intensidad para que nuestro estado reciba un presupuesto justo, acorde a las necesidades que se tienen. Vamos a gestionar recursos y a trabajar para que sean ejercidos con eficacia, mediante programas, acciones y obras que propicien una mejor calidad de vida para nuestros campesinos, nuestras madres trabajadoras, nuestros jóvenes”, subrayó.