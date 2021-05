Campos trae campaña ganadora: RM

URUAPAN, MICH., A 23 DE MAYO DE 2021.- El candidato por la coalición “Juntos Creamos el Bien”, Nacho Campos, recibió el total respaldo de Raúl Morón Orozco -dirigente estatal de Morena-, al afirmar que la campaña de Campos Equihua está ganada.

Ante cientos de vecinos de la unidad habitacional Fovissste El Mirador, Raúl Morón afirmó que con la llegada de Ignacio Campos a la presidencia municipal, comenzará una era de desarrollo social para el municipio.

“Nacho viene avanzando mucho; tienen que sentirse orgullosos de sus candidatos en Uruapan, ellos tienen mucha claridad sobre lo que hay que hacer en Uruapan”.

Morón Orozco aseveró que poco tenía que decir sobre estos futuros gobernantes; tienen que ser muy honestos -dijo-, ir a las comunidades y escuchar a la gente, y de esa forma podrán conformar su plan de gobierno.

Por su parte, Nacho Campos indicó que seguirá trabajando para que los vecinos de esta unidad, tengan sus escrituras y puedan así tener certeza jurídica sobre sus propiedades.

“Uruapan es la segunda ciudad más importante del estado, por lo que tenemos que mejorar las condiciones en que se encuentra la población, ya que no se corresponde la importancia del municipio, con el nivel de vida de la población”.

Ignacio Campos dijo que si este 6 de junio no se vota por Morena, se pone en riesgo el proyecto de nación del presidente de la República.

“Solo hay dos proyectos de gobierno, el proyecto de la esperanza y el proyecto de aquellos que no quieren perder sus privilegios y seguir saqueando al país”.

A esta reunión vecinal, acudieron acompañando a Nacho Campos, su esposa, Yadira Ramírez; Mario Juárez González, presidente de la asociación Fovissste El Mirador; la candidata a la diputación Sur, Brenda Fraga; Carlos Manzo, candidato a la diputación federal, entre otros importantes referentes de la coalición Morena-PT.