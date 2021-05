Incumple IEM ante solicitudes para boletas electorales

No se incluyeron las fotografías de todos nuestros candidatos, lo que nos coloca en desventaja: Eligio González.

En el caso de Morelia, no se realizó el registro solicitado por nuestro partido del nombre “Memo Valencia”.

Presentamos un recurso de apelación ante el TEEM, al no haber equidad en la contienda: Diego Romeo Chávez.

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-23-MAY-2021/ El Instituto Electoral de Michoacán no atendió la solicitud de candidatos para registrar su nombre en la boleta electoral, como es el caso de Morelia, por lo que el PRI pide se enmiende la falta.

El pasado viernes 21 de mayo arribaron a nuestro estado más de 11 millones de boletas electorales, para que las y los michoacanos puedan emitir su voto el próximo 6 de junio y con ello, elijan a quien encabece la gubernatura, diputaciones locales, diputaciones federales y presidencias municipales.

En ese sentido, las boletas electorales incluirán la fotografía de las y los candidatos de todos los partidos políticos, lo que permitirá al electorado contar con mayor certeza al emitir su voto.

Sin embargo, no será así en todos los casos, tal como lo informó el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Eligio González Farías, quien condenó que en las boletas electorales de un considerable número de municipios no se hayan incluido las fotografías de todos los candidatos, a pesar de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) las entregó hasta en cuatro ocasiones al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), quien determinó que Talleres Gráficos de México no aprobó el formato de las mismas.

Esto resulta grave, toda vez que el IEM manejó el asunto de manera unilateral y nunca informó al PRI en qué municipios se presentaron estos casos, para que de manera oportuna se pudiera subsanar esta situación.

El representante del PRI ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Diego Romeo Chávez Hernández, dio a conocer que por ello, se presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en contra de la decisión del IEM, al considerar que ante estos hechos no existe equidad en la contienda, al violentarse el derecho a votar y ser votado.

Por si esto fuera poco, nuestro candidato a la presidencia municipal de Morelia, solicitó no solo en tiempo y forma, sino desde el día de su registro, que su nombre se consignara en las boletas electorales como “Memo Valencia”, petición que el PRI realizó al IEM en tres ocasiones más, misma que no fue atendida por el órgano electoral, por lo que fueron impresas con el nombre “Guillermo Valencia”.

Ante este gravísimo escenario, el PRI hace un llamado urgente el IEM a subsanar estas omisiones y a respetar lo establecido en nuestra Carta Magna para que en el ejercicio de la función electoral, prevalezcan los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia que permitan garantizar una contienda equitativa, en la que las condiciones sean iguales para todas las candidatas y candidatos.