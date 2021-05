SACRILEGIO POLÍTICO: El demonio de todos tan temido

EL REVERENDO/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-23MAY-2021/ Amados feligreses os hago un atento pero enérgico llamado a conducirse con prudencia y templanza y evitar la propagación de heraldos, bulas e indulgencias que circulan en distintas hojas parroquiales que se han convertido en verdaderos oráculos del mal.



No caigan en la seducción demoníaca que nos atrae con la recompensa del gozo inmediato al anunciarnos que determinado candidato al Obispado de Michoacán será el ganador. Lo adornan con gráficas barrocas, con metodologías anacrónicas para ésta era digital en la que el Big Data, la IA y el Neuromarketing, han desplazado con sobrada eficacia.



Si no le creen a este humilde siervo del señor (que no de la nación, ¡vade retro Satán!) lean las memorias de mi homólogo el Reverendo Billy Graham que fue testigo de primera mano, en la elección de Trump, ahora escuchen el testimonio de Franklin Graham en el triunfo de Biden. ¿No hablas inglés? Bueno ¡contraten profesionales del ramo!.



Las campañas evangelizadoras marchan con la inercia y el desgano: En las huestes púrpuras, Alfredo Godoya se comporta como Juan El Bautista, dice él solamente bautiza con agua pero vendrá el verdadero enviado del Señor, a bautizar con el espíritu santo, su nombre Raúl Mormón. En cada servicio religioso, en cada catequesis prevalece el nombre del émulo del Pípila. Tan sólo en los comunicados la proporción de mención es tres a uno Morón sobre Bedolla.



En la alianza, el postulante Carlos Perrera Bello hace tibios deslindes de su líder espiritual Silvando Aureolas cuyo esfuerzo estará en asegurar que su futuro inmediato sea el debate jerárquico y no el de los claustros, las mazmorras o el exilio.



¡Basta de mayor preámbulo, vamos a revisar nuestra glorífica parroquia aguacatera! En el norte llama la atención Mareado Towers con su propuesta de dar certeza legal a los lotehabientes que se beneficiarán con la legítima propiedad de sus terrenos para permitirles acceso a mejoras de infraestructura y al pagar impuestos fortalecerán las arcas parroquiales.



Para el sur pisa firme sor Brenda Franja que avanza con paso firme mientras que la hermana Adys Magaña hace su mejor esfuerzo con el respaldo importante de Gemma del River pero le falta el apoyo de la feligresía PRIstiana que en esta demarcación va con Rimmel Macías.



Para el tema de los canónigos metropolitanos vemos al mejor predicador, sin duda, el acólito del Cura Diablo, Carleone Manzini, cuya retórica incendiaria y provocadora les quita la modorra a los feligreses que atestiguan sus sermones en el púlpito.



Edna Gisell ha mejorado su desempeño en la palestra pero sin alcanzar el oro de su medallero como deportista, tampoco en esta catéquesis trae la coordinación fina con el equipo de promotores locales que la pudieran dejar volando cual Novicia Voladora.



En el Movimiento Familiar Naranja, Lorena Vayadares trae preparación y ganas pero le ha faltado una presencia más contundente en las redes sociales donde sus propuestas ciudadanas pudieran atraer el sufragio indeciso, especialmente el de lo neoparroquianos.



En dos semanas estaremos viendo los resultados de estos puntos de vista, que irán subiendo de tono conforme se acerque el día D que como las sagradas escrituras puede ser el inicio de una era o la continuidad del oscurantismo. En todos los niveles. Ya veremos.



Pasemos ahora a la joya de la corona: la Parroquia Aguacatera, en donde hay muchas plazas laborales para dar empleo a los incondicionales, a los que demuestren su fe inamovible en cada abanderado, al fin que las finanzas parroquiales aguantan pellizcos de todo tamaño.



En secreto de confesión nos comentan que aparte de la contienda religiosa se desarrollará en Uruapan una disputa entre dos ejércitos no regulares que buscarán actuar con singular eficacia, por un lado llevando en sus monturas a decenas de feligreses para incrementar sus posibilidades de triunfo y, por el otro, desactivar a los jinetes del adversario para impedir que los avasallen en los sufragios.

Enmedio de esta pugna de intereses ¡Con la iglesia hemos topado Sancho!



Muchos ven la superficie del triunfo de una iglesia u otra, otros tienen la mira en la renovación de la nunciatura en el 2024 , si no hay ampliación del mandato según el libro de Revelaciones donde el coro de ángeles y serafines le han dicho al representante papal que siga al frente de Cuarta Transtornación.



Hay que ser más prácticos, los poderes fácticos, los que están por encima del poder eclesiástico y comercial van los centavos, las colectas, el cobro de derechos y tantas utilidades inimaginables para el parroquiano común y corriente.



Cierro mi sermón con la obligación -mandato divino- que tenemos todos de ir a los comicios. Sean reflexivos y que el señor os coja confesados.