Michoacán-Prospera será una realidad, en favor de miles de mujeres: Carlos Herrera

MORELIA, MICHOACÁN A 26 DE MAYO DE 2021.- Ante miles de mujeres morelianas, el candidato a la gubernatura de Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello, se comprometió a restablecer el programa Prospera para beneficiar a todas las mujeres michoacanas.

En reunión con estructuras femeniles de Michoacán, el candidato común del PRI, el PAN y el PRD se mostró altamente sensible hacia las condiciones de las mujeres, toda vez que su formación la recibió de sus dos abuelas, quienes con base en la cultura del esfuerzo sacaron adelante a sus familias.

“A mí me marcó la formación de mis abuelas. Me demostraron que con un apoyo se puede salir adelante. Eso queremos desde el Gobierno Estatal, que se cuente con la red más grande de guarderías y la red más grande de albergues. No queremos que se violente a las mujeres, pero cuando eso pasa, es importante poseer la capacidad de tenerlas resguardadas mientras se corren procesos legales”, indicó.

El zitacuarense se comprometió a generar una red de 40 centros de atención a adicciones para tratar a la juventud que haya caído en las garras de las sustancias nocivas para la salud.

“Mis manos vienen desde abajo, ganándome lo mío, respetando a la gente y sabiendo trabajar, con este corazón que quiere a las y los michoacanos, con la experiencia que dice que, cuando he administrado recursos públicos, las cosas quedan un poquito mejor”, relató, en la unidad deportiva “Wenceslao Victoria”.

A once días de la elección, Carlos Herrera planteó que las y los michoacanos tendrán dos opciones en las urnas: la del equipo marrón representado por un suplente gris, que nadie conoce y sin experiencia, y el Equipo por Michoacán que se construyó para reactivar el desarrollo de la entidad, que encabeza un empresario con experiencia en la generación de empleo.