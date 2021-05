La gente merece un diputado que le escuche, que la ponga delante de cualquier proyecto: Mariano Torres

URUAPAN, MICH.- Estoy convencido de que al ser electo con el voto ciudadano para diputado local por el Distrito 14, Uruapan Norte, seré un representante popular, seré el representante de la población de mi distrito ante el Congreso del Estado, y será a la gente a la que tendré que rendirle cuentas y darle resultados, señaló Jesús Mariano Torres Santoyo, candidato de la alianza PAN-PRD-PRI a la diputación local por el distrito señalado.

Como candidato, hago una oferta de trabajo legislativo al electorado, y ya he dicho que dicha oferta se ha venido enriqueciendo con las observaciones, las peticiones, demandas y sugerencias que la gente me ha expresado a lo largo de esta campaña proselitista, expuso.

Pero más aún, no tengo la menor duda de que ya como diputado local la gente a la que represente en el Congreso del Estado tendrá nuevas sugerencias, nuevas necesidades, y lo más mezquino que puede hacer un “representante popular” es no escuchar, cubrir sus oídos y decirle a sus representados que no se puede cambiar una agenda legislativa o, peor aún, argumentar que existe un proyecto, un plan superior, que no tiene espacio para la gente común, expuso.

“Quiero ser diputado local no por tener un honroso cargo que me abra puertas para mis proyectos personales; tampoco porque esté obsesionado con tener poder. Quiero ser diputado local porque mi vocación es servir a la gente, para eso me he preparado y lo sigo y seguiré haciendo, demostrándolo en mi quehacer público. Quiero ser un representante popular que siempre pueda escuchar al pueblo, atenderlo, darle respuesta, y para eso, es que pido el voto a mi favor este 6 de junio”.