Toño García, en la campaña de Carlos Herrera hasta el último momento

* Hasta el día 2 de junio se tendrán actividades proselitistas, por lo que en un acto de respeto a los tiempos electorales, Toño García, solicita su reincorporación al Senado de la República

MORELIA, MICHOACÁN A 28 DE MAYO DE 2021.- Mediante un acto desesperado, la fuerza opositora, al Equipo por Michoacán, ha comenzado a circular de manera falsa y errónea, que Toño García, el Delegado Político para la Estrategia Territorial del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha abandonado la campaña de Carlos Herrera al Gobierno de Michoacán.

Ante esto, Toño García, precisó que las actividades proselitistas del abanderado por PRI, PAN, PRD, concluyen el próximo día 2 de junio, por lo que en un acto de respeto a los tiempos electorales y de congruencia, solicitó su reincorporación al Senado de la República a partir de esta fecha.

“Voy estar hasta el último día, cerrando con él, este 2 de junio, enfilándonos a la victoria. Me comprometí con el Equipo por Michoacán y con el PRD, a dar los mejores resultados, sin embargo, tampoco descuido el compromiso que las michoacanas y los michoacanos, me otorgaron en las urnas, el Senado de la República, por lo que una vez concluida la campaña, me reincorporo de nueva cuenta”.

Asimismo, el Senador de República, recordó que solicitó licencia precisamente para evitar cualquier tipo de suspicacia frente al proceso, por lo que su compromiso en esta campaña se mantendrá hasta el último momento, confiando en que los resultados les favorezcan el 6 de junio.

“Vamos a ser respetuosos de la veda electoral, aprovechando este tiempo para reincorporarme al Senado de la República, y cumpliendo con nuestro voto el 6 de junio, confiando en el trabajo hecho porque vamos a ganar, Carlos Herrera será el próximo Gobernador de Michoacán.