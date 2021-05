Doblemente difícil ser mujer y candidata en Michoacán: Misael García

El activista condenó el atentado hacia Rosa Elia Milán

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ LUN-31-MAY-2021/ “Para una mujer es difícil ser candidata en Michoacán, pero aún más difícil es luchar contra los candidatos de la mafia de la corrupción que tienen años en campaña en sus distritos y municipios bajo la figura de jefes regionales aunque poco o nada hicieron por su población”, lamentó Misael García Vázquez miembro fundador de Morena en Michoacán.

El activista por la democracia ejemplificó el caso de Mauricio Prieto Gómez, quien en 2019 fue nombrado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo como jefe regional de Puruándiro y hoy es candidato a diputado federal por el PRIANRD por este mismo distrito, el cual cuenta con serios problemas que ignoró como la condición de tramos carreteros y los apoyos al campo.

“Lo peor es que todo este tiempo los recursos los utilizaron para promoción personal, vemos el caso de Mauricio Prieto que hoy es candidato por el PRIANRD a diputado federal pero jamás aterrizó un apoyo real para la gente de su distrito, tal es el caso de la carretera de Cuitzeo a Penjamillo que yo mismo denuncié su abandono”, expuso.

Condenó que haya pasado este tipo de cosas en la actual administración, pues en Michoacán son muy evidentes los problemas que hay en cada región y el papel que tuvieron que hacer los jefes regionales era gestionar recursos para obras públicas y programas de apoyo.

“Ahora que vuelven a hacer candidatos ¿vamos a creerle sus promesas? claro que no, no le demos un solo voto a los candidatos del gobernador que ya estuvieron en el poder y no lograron nada por su gente”.

En ese sentido, dijo que en el Distrito 2 de Michoacán actualmente hay candidatas mujeres, la primera es Belinda Iturbide Díaz, alcaldesa con licencia de Puruándiro por el partido Morena y Nayeli Ramírez Chávez del PES, ambas con trayectoria política y trabajo de campo que hoy se ven vulneradas ante la campaña y el excesivo gasto de recursos que hizo el gobernador desde 2019 para posicionar a su candidato distrital, Mauricio Prieto.

Condenó el atentado que sufrió la candidata de Morena-PT por la alcaldía de Cuitzeo Rosa Elia Milán, quién la madrugada de este lunes fue victima de un grupo de personas que baleó su camioneta y dejó herido de gravedad a uno de los integrantes de su equipo.

Por último, pidió a las autoridades de seguridad investigar este caso y dar con los responsables.