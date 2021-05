GRINGA, GRINGA: Fin de campañas, viene lo bueno

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-31-MAY-2021/ Partidos viejos gente joven, partidos jóvenes con vieja, así las cosas, en los nuevos partidos políticos redes sociales, frente por México, encontramos a los conocidos como dinosaurios priístas y a fundadores perredistas



“Perico viejo no aprende hablar” en la T de 4 sólo le falta el nombre, porque en realidad ahí está la izquierda ex amarilla, es decir el PRD se cambió de color, ah pero solo los viejos, la gran mayoría de jóvenes se quedó.



Adiós campañas ¿y adiós esperanza? Finalmente como ya se había dicho, no hay propuestas claras, concretas, contundentes que nos den esperanza de que habrá proyectos reales en favor del medio ambiente, la seguridad, la educación la cultura y el deporte.



Los lectores no nacimos ayer, ya sabemos y entendemos los cuerdos, por eso estas campañas fueron de dimes y diretes, el que tuvo más saliva comió más pinole.

Ay tan los profes de la CNTE bueno algunos otros dicen que son centistas y le piden chichi al SNTE, es una revoltijo, pero quién no recuerda cuando decías y acusaban a los tres mosqueteros a Lión Godoy, Raúl Morrón, Chucho Reyna.



Que si se cayó el puente del Río Balsas que hizo Godoy, que si en el seguro popular se perdió el dinero en su gobierno, que si Godoy dio plazas estatales “maestros” que hoy tienen en quiebra al magisterio, bueno hasta el hermano incómodo, y ahora por si fuera poco, bautizaron las encuestas Godoyofsky.

En cuanto al representante de membrete de Morena que más bien parece el candidato de Morrena, no se escapa, que si quemó la puerta del congreso, creyéndose el pipila, que si vende plazas de maestros, que si maneja a los estudiantes junto con Godoy hacen bloqueos carreteros, bueno y hasya el que acaba de llegar alcansa, “ya llegó Jesús” y los profes hasta culparon a Chucho Reyna de aventarles el camión a los profes en Santa Casilda.



Es cierto aquel dicho “como te ven te tratan” con el traje amarillo Lión Godoy y Morrón ya lucían un mucho desgastados, con el traje tricolor Chucho Reyna fue muy mal tratado, hasta le mandaron poner su traje rayado, ahora los tres con su traje Marrón, de Morena lucen joviales, guapos, y hasta honestos, bueno hasta van a transformar al mundo, no pos sí. Ya no son eso ahora son de Morena de la 4T, traje diferente, personalidad distinta.



En serio los partidos que tanto acusan de corruptos, los acusadores que hicieron corrupción en ellos ya se fueron, no están, ahora son de otro color, los jóvenes que se quedaron los van a revitalizar, tarde o temprano, pero con que no salgan con la col más larga y peluda que los que se van.

Por lo pronto en esta campaña si hay un gran ganador, el PRI nadie esperaba ver el musculo que guarda el tricolor, para muchos hartos fue una sorpresa porque no estaba muerto andaba de parranda ¡válgame el señor! Siempre es bueno ver en los viejos partidos gente joven y en partidos jóvenes gente vieja, que curioso, así de volteado está el mundo en concreto Michoacán.



Ahora en lugar de planear hacer propuestas, se preocupan más por integrar denuncias ¡válgame el señor! Haciendo demandas a los agresores, porque las difaman no mamen, “el que no quiere ver moros no anda de noche” luego porque nos regatean espacios, las mujeres deben estar a la altura de las circunstancias.

¿Cuándo han visto a Amlo demandar a frena? porque le dice KKas, a Marko Descortés porque le dice mentiroso, o a Felipe demandar a los de Morena porque lo llaman Borracho o a Peña, porqué o llaman pendejo, si los gobernantes tuvieron estopa en el cerebro andarían de fiscalía en fiscalía, pero bueno eso es solamente parte de la ignorancia de algunas y algunas “políticas” que no saben el significado de la palabra POLITICA…



Falta menos y los michoacanos y los uruapenses claro que ya decidimos por quién vamos a votar este 6 de junio, simplemente por el menos malo, o sea Por el mejor, por aquel que nos dio alguna propuesta entre tanta paja, quizá, o aquel que cuya imagen ganó y generó certeza. Por eso señores, por ese voten pero VOTEN…

A muchos uruapenses si les gusta el mejoramiento urbano, pero ojalá que lleguen para ver si como roncan duermen ya estuvieron y nada hicieron, mejor calladitos con buenas propuestas, cansarían menos, pero bueno cundo no hay propuestas hay ataques, al corazón.



El rosario -“los anteriores gobiernos solo han robado” y llevan 6 años siendo parte de los anteriores gobiernos” -“se tiene que ir, menos ellos, quienes lo dicen ¿En serio no les da vergüenza mentir con tanto descaro, ¿Cómo creer en un político (A) taaan mentiroso (A)?

Hubo campañas con el mismo lema todos lo chingados días -“los de enfrente son corruptos” y quien lo dice fue de los de enfrente, “tiran la piedra y escondiendo la mano”.



Por eso no es todo, hay tantas cosas negativas en esta campaña, acusaciones sin fundamento, memes en ambos equipos, periodista que no les cae la chingan o lo chingan, pero así de baja es ahora la actividad que de quienes dicen que hacen política.

Es la lucha del poder, nadie lo niega, pero al menos con propuestas, aunque como el diablo después se escuden en que andaban en campaña…



Se hacen pendejos, solititos, porque siempre se sabe quién y quienes son los que están detrás de cámara y hasta quienes no están en campaña y andaban de shoping tomándose hartas fotos de oficina en oficina allá en el senado, disfrutando los 4 meses de gloria que finalmente fueron 3.

Fe de ratas.- Este texto e ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.