La victoria del Equipo por Michoacán será contundente: Miriam Tinoco

INFOMANIA/ LÁZARO CÁRDENAS,MICH./ MAR-01-JUN-2021/ Es momento de decidir de manera firme y contundente, y de salir nuevamente al encuentro de la historia para defender nuestro estado, afirmó Miriam Tinoco Soto, durante el cierre de campaña de la candidata a la presidencia municipal por el PRI y PRD por Lázaro Cárdenas, Laura Carmona, tras manifestar su confianza de que el seis de junio, ¡la victoria será contundente del Equipo por Michoacán.

La Coordinadora distrital de la estructura territorial en Lázaro Cárdenas de la Campaña al Gobierno del Estado de Carlos Herrera Tello, resaltó que, “el próximo seis de junio acudiremos con decisión a votar, para hacer que nuestra voz se escuche, que nuestro carácter y determinación se respete, porque sabemos que de la unión nace la fuerza, que la unión crea futuro, que la unión es la única posibilidad de desarrollo para todas y todos”.



Ante el candidato a Gobernador, Carlos Herrera, a la diputación local, Sonia Ramírez, a la presidencia municipal, Laura Carmona y ante más de ocho mil asistentes, resaltó que el próximo domingo, “quedará grabado en la historia de Lázaro Cárdenas como el día en que las y los lazarocardenenses se pusieron de pie y alzaron su voz a favor de la unidad”.

Durante dos meses de campaña electoral, esas voces han venido vibrando a cada paso, en cada recorrido, durante cada encuentro y en cada idea expuesta por quien, no tenemos la menor duda, será nuestro próximo gobernador en Michoacán, ¡Carlos Herrera Tello!, recalcó.



“Este proyecto de la unidad, de la suma de voluntades, ha encontrado un eco decidido en cada región, en cada municipio, en cada hogar, y en cada corazón que ama y late por nuestro querido estado. En donde mujeres y hombres están claros que la división no funda, que el autoritarismo no crea futuro, que la denostación a quien piensa diferente es propia del totalitarismo”.

En el caso de Lázaro Cárdenas, Miriam Tinoco puntualizó que pese a los ataques, a la guerra sucia, a la violencia política por razón de género, Laura Carmona ha decidido permanecer de pie, y luchar decididamente porque las cosas mejoren en el municipio.

“El cambio verdadero en Lázaro Cárdenas, la transformación real, es ahora. Laura Carmona ha demostrado en su vida, con hechos, que el hacer más que el decir es la única vía posible para que esta generosa tierra salga adelante”.

“Es hora de sacudirnos a quienes se sienten dueños de Lázaro Cárdenas, a quienes con base a relaciones dudosas pretenden hacer de este municipio su rehén permanente, ¡eso no sucederá!, porque aquí, la voluntad que vale es la de la gente, y la gente ¡ya decidió por Laura Carmona!”.

Ante miles de asistentes destacó “veo aquí mujeres y hombres que le apuestan a un mejor futuro, gente de lucha, trabajadora, entregada a los suyos para salir adelante, lazarocardenenses que han encontrado en el Equipo por Michoacán gente como ustedes, con la determinación de permanecer unidos, de mirar de frente y confiar, sabiendo que se camina hombro con hombro por el bien de todas y todos”.

Miriam Tinoco reconoció que han sido tres años de abusos y errores, ¡ya basta! y para poner un alto, el trabajo de nuestras futuras diputadas Sonia Ramírez, en el Congreso del Estado, e Isabel Sánchez Galván en el Congreso Federal, será fundamental. Porque debemos poner freno a los delirios presidenciales que han puesto a México en una situación de colapso generalizado.