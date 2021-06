URUAPAN, MICH., A 1 DE JUNIO DEL 2021.- “Nos llena de alegría saber que por fin en el ayuntamiento de Uruapan va a estar un compañero, un paisano, un hombre de origen indígena que se ha preocupado por su pueblo, que ha seguido los principios de la 4T; porque estamos seguros que Nacho Campos va a ganar este 6 de junio”, expresó el representante de la comunidad indígena de San Lorenzo, en muestra de total apoyo al candidato de la coalición “Juntos Creamos el Bien”, Nacho Campos.

El candidato morenista recibió además el respaldo de todos los comuneros, así como de cientos de simpatizantes, a quienes les expresó que el apoyo será recíproco: “Yo no me voy a olvidar de mis raíces, las comunidades indígenas tendrán el apoyo del gobierno en sus tres niveles, por eso me atrevo a pedirles su voto de confianza y que este 6 de junio votemos por la transformación, que cuidemos las casillas y luchemos por el lograr el cambio”

Campos Equihua estuvo acompañado de su esposa Yadira Ramírez; el candidato a la diputación federal por el distrito 09, Carlos Manzo; la candidata a síndico municipal, Magdalena Ramírez; los candidatos a regidores Alejandro Moreno Bailón, Fabiola Contreras, José Luis Rangel, Danaé Silva y Martín Bernabé Santiago, originario de San Lorenzo.