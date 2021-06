Ganaremos el 6 de junio porque sabemos trabajar y estamos al servicio del pueblo: Mariano Torres

URUAPAN, MICH.- “Desde un inicio asumimos con total responsabilidad el reto de ganar estas elecciones: sabíamos que no era una tarea fácil, pero teníamos la seguridad de que venceríamos todos los obstáculos y estamos a pocos días de demostrar que lo conseguimos”.

Así se expresó Jesús Mariano Torres Santoyo, candidato del PAN-PRI-PRD a la diputación local por el Distrito 14, Uruapan Norte, quien señaló que para empezar, se logró algo que no se hubiera ni tan siquiera pensado hace pocos años, reunir en un mismo equipo a las tres principales fuerzas políticas, viendo hacía un mismo objetivo que es México, Michoacán y Uruapan.

“Creo que entre las cosas positivas que se han aprendido con la pandemia del Covid-19, es que solamente unidos podremos vencer nuestros mayores problemas, y creo que ese mensaje de unidad ha permeado en el electorado”, agregó.

“Se trata de un electorado algo desconfiado, y algo resentido. Pero con trabajo nos lo hemos ganado, y no con un trabajo en la campaña, sino con el trabajo de muchos años en los cuales les hemos servido”, agregó.

“Somos un equipo joven –me refiero a mis compañeros, como Edna Díaz, Miguel Paredes, Norma Adriana Magaña y hasta Carlos Herrera- pero con experiencia en el quehacer público. Por eso no anduvimos improvisando ni mucho menos copiando, desde un principio salimos con una plataforma electoral, con ofertas serias, realizables y que dan respuesta a las demandas más sentidas de la población”.

“Estoy convencido de que vamos a ganar este 06 de junio, pues la gente prefiere la unidad a la separación; prefiere el trabajo a esperar a que otros lo hagan; porque prefieren a un equipo que no les mienta, a uno que vende esperanzas pero no cumple. Ganaremos porque ser gobierno desgasta… pero desgasta a quienes quieren llegar para servirse del pueblo, no para servirle. A quienes tenemos vocación de servicio, el paso por la administración pública no nos desgasta, nos llena de experiencia, y la gente quiere representantes confiables, trabajadores, solidarios y que no sean improvisados”.