Sin incidente alguno, las votaciones en la Meseta

Angahuan, está sitiado y no se permitió instalar las casillas.

URUAPAN, Michoacán, domingo 6 de junio de 2021.- Hasta las 14:00 horas de este domingo, se desarrollan en aparente calma las elecciones en esta zona de la Meseta Purhépecha; en Nahuatzen, no se ha registrado incidente alguno, mientras que, en Angahuan, se encuentra sitiado y no se le permite la salida a las personas para que no voten, ya fue acuerdo de asamblea comunal.

Las tres casillas especiales, se instalaron con normalidad, frente al Parque Nacional, Facultad de Agrobiología y en la Central de Autobuses, que son, además, de las más concurridas.

San Lorenzo, Paracho y Capacuaro, no reportan incidente alguno y la afluencia es regular.

Algunos de los candidatos, como Nacho Campos, acudió a votar acompañado de su esposa Yadira Ramírez y sus hijas, a la casilla ubicada en la Escuela Secundaria Federal No. 2, mientras que Brenda Fraga Gutiérrez lo hizo en la colonia Zumpimito; Miguel Paredes, lo hizo en la Escuela “Lázaro Cárdenas”, del barrio de San Juan Evangelista.

El presidente municipal, Luis Manuel Magaña Magaña, acudió a votar a la casilla ubicada en la tenencia de Jicalán, al sur de la ciudad de Uruapan.

Por otro lado, en la Cañada de los Once Pueblos, tampoco se ha registrado incidente alguno hasta esta hora; la afluencia en las casillas de la cabecera municipal, Chilchota, se reporta una regular afluencia de votantes.