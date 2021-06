Ganó el pueblo de Michoacán; el estado ya es territorio de la esperanza: Alfredo Ramírez Bedolla

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-06-JUN-2021/ “Estamos haciendo historia, a partir de hoy Michoacán es territorio de la 4T; ya se van los que por años han fastidiado al estado, los que lo han tomado como un negocio. Ha ganado el pueblo de Michoacán que participó y votó”, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena-PT a gobernador.



En encuentro con militantes y simpatizantes al final de la jornada electoral, Ramírez Bedolla señaló que el resultado de cuatro encuestas de salida le dan la ventaja, desde 2.5 a 4.5 puntos de diferencia con el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD; no obstante, pidió a la estructura morenista cuidar las casillas, “pues hay tentaciones de modificar los resultados”.



El morenista resaltó el ánimo de reconciliación que debe imperar desde este momento entre las y los michoacanos, además de la buena relación con el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador para trabajar de manera conjunta por un cambio verdadero en Michoacán.



Ramírez Bedolla afirmó que la tendencia de los resultados de las encuestas de salida ya no se modifican; sin embargo, advirtió la intención de negociar y judicializar el proceso electoral por parte de la alianza opositora, por lo que dijo que estarán atentos y confía en que el pueblo no permitirá que se roben la elección.



Finalmente, Alfredo Ramírez exigió a Silvano Aureoles respetar el voto del pueblo michoacano y agregó que ya es tiempo de civilidad en Michoacán y de respeto, que se reconozca el valor que se demostró en las urnas.