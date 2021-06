Hubo inequidad: Cristóbal Arias

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ LU-07-JU-2021/ Aunque la presente elección fue inequitativa, polarizada por las maquinarias gubernamentales junto a sus partidos e intervenida por grupos del crimen organizado, Cristóbal Arias Solís manifestó que aceptará los resultados, favorezcan a quien favorezcan, e independientemente de si se judicializa o no la votación.

Ante los medios de comunicación, el candidato de Fuerza por México (FxM) a la gubernatura hizo votos porque los ánimos se atemperen y no haya actitudes triunfalistas que no tienen lugar con diferencias tan mínimas.



Yo espero que no se confronte más Michoacán y que, quien quede, finalmente haga el esfuerzo por lograr un gobierno de conciliación y respeto a las diferencias de la propia sociedad michoacana, que como en el caso de Morelia ayer se volcó una gran parte de la clase media para enfrentar a la parte representada por Morena, manifestó en compañía de su esposa María Ortega Ramírez.

Sostuvo que no conviene ni a Michoacán ni al país que se agudice la confrontación rumbo al 2024, “no creo que le vaya bien a nadie con eso, quede quien quede al frente del estado”.



Arias Solís refirió que los resultados preliminares que se han dado a conocer arrojan como lectura que la confrontación trajo como consecuencia dos grandes bloques que han dividido al país, política y electoralmente. Los dos bloques se repartieron al país.

Sin embargo, expresó que como partido nuevo “nos afectó el contexto nacional y local. Primero porque no fuimos a unas elecciones equitativas. Fuimos a una elección en la que a los dos grandes bloques no les importó el perfil, la trayectoria, el conocimiento ni la experiencia de los candidatos. Tampoco importó la propuesta, el programa o el proyecto de gobierno que se pusieron a consideración de la ciudadanía”.



Asistimos a una elección de los gobiernos federal y de los estados, sus partidos y sus respectivas maquinarias. Se llevó al país a una polarización muy grande, de la que somos testigos y víctimas de ese contexto nacional. Por un lado Morena junto con el gobierno federal y, por el otro, el PRIAN-RD y sus gobiernos en los estados, en confrontación por el poder anticipado de 2024, reflexionó.

Esto, indicó, colocó a los partidos pequeños y emergentes en una situación de desventaja y los resultados reflejan esa confrontación a nivel nacional. Por eso no importó que en el PRIAN-RD salieran con una candidatura inventada y, en el caso de Morena, que fue una campaña de dos semanas, fueran con alguien que llegó de repente y no estaba preparado para ella, pero la maquinaria estuvo caminando, para llevar a ambos bloques como punteros.



Aquí denunciamos irregularidades, pero no fueron tomados en cuenta, recordó al tiempo de rememorar la denuncia relativa a la injerencia del crimen organizado a través de amenazas y atentados que costaron la vida a una gran cantidad de aspirantes en el país o campañas que no pudieron realizarse ante las advertencias de dichos grupos.

A pregunta expresa, externó que continuará luchando por la democratización del estado desde la posición en que se encuentre y que será más adelante cuando retorne al Senado.