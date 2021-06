Anuncian dirigentes del PAN, PRI y PRD en Uruapan defensa de la voluntad ciudadana y la democracia

En rueda de mdios denunciaron una serie de irregularidades durante la jornada electoral del 6 de junio



INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-09-JUN-2021/ Para hacer valer la voluntad ciudadana, los dirigentes municipales de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), anunciaron ante los medios de comunicación la defensa de la democracia en Uruapan y Michoacán.



Adriana Zarco Zúñiga, dirigente en Uruapan del PRI, agradeció a los miles de militantes, simpatizantes y ciudadanía que el pasado 6 de junio dieron su voto de confianza al Equipo x Uruapan y el Equipo x Michoacán, así como a sus candidatos, a quienes precisamente se debe este movimiento para defender su voluntad emitida en las urnas.



El Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Victor Hugo Contreras Vargas, enunció una serie de irregularidades registradas durante la contienda electoral, desde la presencia de hombres armados, con chalecos tácticos y en grupos a bordo de motocicletas en las casillas de Río Volga, la intimidación a una presidenta de casilla precisamente por estos grupos al trasladar las urnas, hasta las amenazas a los funcionarios de casilla, provocando que más del 50% no se presentarán el día de la elección.



Denunció además la coacción del voto a través de programas sociales mediante los llamados Servidores de la Nación, irregularidades en la cantidad de boletas y votos en la casilla especial de la Central Camionera, así como la detención de una persona con dinero en efectivo y una lista nominal en la casilla del Parque Nacional, quien compraba votos a favor de Morena.



Por lo anterior, anunció Viridiana Mendoza Magaña, dirigente del PRD en el municipio, se emprende este movimiento, no por un partido político o una alianza, sino por hacer valer la voluntad ciudadana, conscientes de que en un proceso electoral se pierde o se gana pero no a costa de intimidar a la gente o de que ciertos grupos decidan por todos.



No se trata únicamente de esta elección, sino de todo el país, ya que esto fue un ensayo para el próximo año con la consulta para la revocación de mandato y en el 2024 en la elección a Presidente de la República, que se busca fraguar desde este momento para perpetuar a alguien en el poder con un régimen autoritario”, manifestó.



Finalmente, hizo responsable al candidato de Morena de cualquier agresión hacia los dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD, así como a su militancia, simpatizantes, equipo y familiares.