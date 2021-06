GRINGA, GRINGA: Contrabando y traición

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SÁB-12-JUN-2021/ Con el recibimiento de la constancia de mayoría terminó la campaña de contrabando y traición, en hora buena porque hay muchos que dicen que ¡ganaron! Chingao y ni trabajaron, casi el 80 por ciento de los acompañantes a recibir la constancia estuvieron rascándose las talegas en la campaña, ¡no alucinen cabritos!



El triunfo tiene muchos padrinos, no sé si se dice así, pero pos sacan el cobre, ya los veré deambulando por el estacionamiento de la presidencia, a partir del 1 de septiembre, todos quieren chamba, y pos Nacho no será agencia de colocación, comprometió a adelgazar la nómina y no incrementarla.



El PT como partido está en cuarto lugar y con 4 mil 877 votos se llevó la sindicatura y dos regidurías, le fue bien, pero Nacho no tiene compromiso de meter a la nómina a más petistas, porque bien pagado esta.



Los partidos chicos (satélite) no alcanzaron ni una regiduría, El partido verde sin candidato se llevó 3 mil 346; Movimiento Ciudadano 2 mil 691; Morena 46 mil 301; PES mil 264; RSP 632; Fuerza México mil 741 100 3 mil 730 y 17 mil 365



Asi que para buscarles espacios primero que esperen a la revisión y después, buscan, porque son un chingo.



Y finalmente dónde están los votos que le prometieron a Miguel, a ver tan sólo Urtiz dice que arrimó 5 mil ¿Ontán? Bueno él dice que a Miguel, pero solo el sabe, pero las cuentas frías, Pan 14 mil 201; PRI 7178 y PRD 21 304, nos da un total de 35 mil 512 178 votos y obtuvo 45 mil 256, dónde están los que arrimaron los lideres, los 35 mil son el voto duro de los partidos, no hubo movimiento de estructura ¿por qué?



Los comités de Rafa Ortiz, los 20 mil votos de Choncho Amarres, los 18 mil de Marinela Peluches, pues si dan en la suma pero no en la de Miguel, ESE APOYO NO SE VE…



Nacho movió 51 mil 178, los beneficiados del programa bienestar de adultos mayores, los ninis y personas con discapacidades diferentes. Bueno y los que movieron, que o fueron muchos.



¿Y cómo no agradecer? Si los gobiernos, aunque hoy sean Morena, siempre se han encargado de regatearle al que menos tiene, ahora los adultos mayores y discapacitados cuentan con una mensualidad, claro que salieron votar, claro que se utilizaron los apoyos como andera, al margen de otras situaciones pero ¿Quién tiene la culpa?



En la entrega de la constancia de triunfo de Nacho Campestre se veía todo el antiguo PRD, ¿a qué les sabe eso?, también aluno panistas del grupo de la dama de hierro que ¿apoyaron a Miguel? Lo dudo.



En fín el tiempo nos dará la razón, pero líderes que se acostumbraron a vender listados aquí y allá y más allá, lo hicieron de nuevo, vendieron sus listados a Miguel y Nacho, pero operaron para el segundo y a los nombres me remito.



Fue una derrota anunciada, se les decía y siempre el ego les impidió ver la realidad, el poder engolosina, y nubla la vista, pero el precio que se paga es el de la derrota y es doloroso.



El problema de la derrota inició desde el momento de elección el candidato, primero empresarios, trabajadores y panistas querían que Mariano encabezara la planilla, por una sencilla razón querían alternancia, y penaban que con un panista las cosas eran diferentes.



Pero pos Vico Manrico se empecinó, después en la campaña corrió fuerte el rumor que vicko había negociado el municipio pero obtendrían triunfo en el Estado.



La realidad es que salvaron el registro del PRD y eso es un logro, finalmente no lo perdieron, y aunque sus candidatos no triunfaron, la derrota fue decorosa.



Esta complicado, las traiciones, fue un gran factor, pero más importante los acuerdos de Nacho Campestre con diferentes grupos, organizaciones y hasta con los profes de la coordinadora, aunque con una parte.



Los políticos que hoy se van, no se van como llegaron, algunos hace 6 años, otros hace tres, pero bueno entraron, algunos con los zapatos desgastados, un auto modesto y vivían en casa de la suegra, la mamá o rentaban, hoy salen con residencias auto de lujo y ropa de marca, la administración si deja. Ya veremos a estos como salen, hay que tomar fotografías del antes y el después.



Nadie pierde no es casualidad ver con Nacho Campestre al Nené Andrés Gutiérrez, es integrante del equipo de la dama de hierro, ah pero no ella apoyó fielmente a Miguel, lo olvidaba, la señora es leal, honesta y entregada, ella no traiciona.



Pos para perder hay que perder con dignidad cerrar los episodios y continuar con nustra labor diría, chingándole pal maíz…



Y pos ahora si le va a bien a nacho nos va bien a los uruapenses así que en hora buena y a cumplir los compromisos, porque no lo mismos la leche que la magnesia, ser diputado federal y presidente municipal es totalmente diferente y con la garrapatita que trae nacho, el niño del sombrero que se comprometió a ponerle freno y vigilar el buen trabajo, pos con eso tiene porque pues GRINGA GRINGA SI SE APENDEJA SE CHINGA…