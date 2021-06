las bombas del flow, ciclo de conversatorios con perspectiva de género en torno al arte urbano, con énfasis en el movimiento hip hop

El evento se transmitirá a través del Facebook Live: UNAM Centro Cultural Morelia, ENES Unidad Morelia y Vinculación UNAM Morelia

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ LUN-14-JUN-2021/ La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia y la UNAM Centro Cultural Morelia, presentan el ciclo de conversatorios ‘Las Bombas del Flow’ donde a través del diálogo se compartirán experiencias en torno al arte urbano, desde la visión del HIPHOP.



El evento se llevará a cabo el los días jueves 17 y viernes 25 junio, 2021. Cada sesión consta de dos conversatorios. Las temáticas a abordar son: 1) Graffiti y arte visual en las calles, 2) Danza y baile urbano, 3) Rap y uso de la palabra y 4) Gestión cultural con perspectiva de género.

En este ciclo de conversatorios virtuales en torno al arte urbano con perspectiva de género, se busca generar un espacio de encuentro, información y diálogo para la construcción de conocimiento, entre personas dedicadas, conocedoras y expertas en las diversas disciplinas artísticas que integran este ciclo. A través del diálogo, de compartir conocimientos y saberes pero sobre todo la experiencia de la creación y la gestión cultural.



En esta serie de conversatorios se presenta la oportunidades de escuchar propuestas que apuestan por procesos comunitarios, colectivos, constructivos, sanadores, diversos, equitativos, de igualdad, unificación y entendimiento social, así como la implementación del arte como herramienta para vivir una vida digna.

Tendremos la oportunidad de conocer más de cerca a reconocidas artistas como son: Carolina Pavia (Michoacán), Mina Romero (Michoacán) y Janín Nuz (San Luis Potosí), representando el poder del aerosol y los pinceles. Erandi Reyes (integrante en Anahuak Zulu y The House of Machos, de Morelia), Monse Cahue (integrante de Funkers Army Crew, Kadetes del Toke y Mamba 7, de Morelia) y Faces (director en Oceanlines Company, Morelia), representando el poder del movimiento y la versatilidad del cuerpo al ritmo de un buen beat. Phana Mulixa (impulsora y fundadora de la colectiva Las Hijas del Rap, de Yucatán), Victoria Equihua (coordinadora del proyecto “Hechas de barro y palabras”, de Morelia).



Para el viernes 25 de junio, se contará con la presencia de Sakafo la Faro (fundadora y directora del proyecto “Freedom On The Mic”, integrante en Batallones Femeninos, de Ciudad de México), representando el poder de la voz, la palabra y el ritmo. Fernanda Palomares (fundadora y directora del proyecto de arte urbano HUMEC, y directora creativa de “Mexica Zulu” e integrante de la internacional *Iconic House of Ninja*, perteneciente a la cultura ballroom, de Ciudad de México), Fernanda Índigo (fundadora y directora de Casa Flor y Canto, integrante de la colectiva Danza de Diosas, de Ciudad de México) y Oscar Balock (director, cofundador y docente del proyecto del proyecto de difusión y formación integral Hip Hop Inteligente, vicepresidente del capítulo The Bronxs Boys Mex Chapter, de Ciudad de México). Todas, todes y todos con trayectorias increíbles sustentadas por mucha dedicación, tiempo, esfuerzo, trabajo y goce.

Les esperamos el jueves 17 y viernes 25 de junio, 2021, a que nos acompañen en la transmisión en vivo de los conversatorios “Las Bombas del Flow”, de 17:00 a 20:00 horas, la transmisión será a través del Facebook Live de la UNAM Centro Cultural Morelia, de la ENES Unidad Morelia UNAM y de Vinculación UNAM Morelia.