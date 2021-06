El PAN está listo para dar resultados sin culpas ni pretextos en seguridad, crecimiento económico y respeto a la pluralidad política: Marko Cortés

A los 46 millones de mexicanos que vamos a gobernar les decimos que no les vamos a fallar

El PAN sí quiere que los pobres se vuelvan clase media, con aspiraciones, sueños, éxitos y estudios. Acción Nacional rechaza que los mexicanos estén condenados a vivir en la pobreza

Le pedimos al Presidente rectificar su política económica, debe reconocer que si el país no crece estará en riesgo la política social y simplemente no habrá dinero que la sostenga

Acción Nacional ofrece al Presidente su apoyo para superar la muy difícil situación a la que ha llevado a nuestro país por sus malas decisiones

Con la tragedia de la Línea 12 del Metro, el Presidente tiene la oportunidad de demostrar su verdadero compromiso con el combate a la corrupción y la impunidad.

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JUNIO DE 2021.- El Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, aseguró a los mexicanos que el PAN no les va a fallar con su claro mandato en las urnas y que está listo para dar resultados sin culpas ni pretextos en seguridad, crecimiento económico y respeto a la pluralidad política.

“Le decimos a los 46 millones de mexicanos que vamos a gobernar, que no les vamos a fallar, pero por el otro, le hacemos un llamado al Presiente de la República para que en este nuevo contexto de pluralidad ya deje atrás la confrontación, para que todos los mexicanos juntos, podamos hacer frente a la muy difícil realidad que se está enfrentando en nuestro país”, dijo.

En rueda de prensa conjunta con los coordinadores en el Senado, Julen Rementería y en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, destacó que el mandato de los ciudadanos fue por un proyecto nacional en donde todos participemos, gobierno, sociedad civil, empresarios y partidos políticos.

En Acción Nacional, aseguró, le ofrecemos al Presidente su apoyo para superar la muy difícil situación a la que ha llevado a nuestro país por sus malas decisiones, lo que ha generado más desempleados, violencia, inseguridad, escasez de medicamentos, hambre y desigualdad.

“Hoy le pedimos al Presidente rectificar su política económica, debe reconocer que sí el país no crece estará en riesgo la política social, simplemente no habrá dinero que la sostenga, al ritmo que vamos, México tardará 10 años para volver a los niveles económicos que se tenían en el 2018, y que hay que decir, que no eran buenos”, sostuvo.

Asimismo, pidió al Presidente reflexionar sobre el futuro de todas y todos los mexicanos, porque el PAN sí quiere que los pobres se vuelvan clase media, con aspiraciones, con sueños, con éxitos, con estudios, en casa y en el extranjero, con coche propio.

“Acción Nacional rechaza que los mexicanos estén condenados a vivir en la pobreza con un par de zapatos, con el atraso como lo ha sugerido el propio Presidente, por el contrario, nosotros creemos en la libertad económica, en el respeto a la propiedad privada, en el esfuerzo subsidiario para que cada persona pueda salir adelante”, detalló.

Cortés Mendoza dijo que es hora de reencausar de manera efectiva el gasto público hacia el crecimiento económico, la generación de empleo, el fortalecimiento del sector salud, medicamentos, hospitales, la educación de calidad la seguridad y el patrimonio.

El electorado, añadió, está exigiendo un alto al dispendio, al despilfarro, a las pérdidas de miles de millones de pesos en PEMEX, en Dos Bocas, en Santa Lucía y en el Tren Maya. Sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro, el dirigente exigió que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum dejen sus cargos para que la investigación sea imparcial y pidió al Presidente cumplir con su palabra de combatir la impunidad y deje de protegerlos.

“Todo mundo ve como el Presidente tiende un manto de impunidad protector sobre sus gentes, sobre todo, Marcelo Ebrard, Mario Delegado y Claudia Sheinbaum. Así que hoy tiene su oportunidad de demostrar su verdadero compromiso con el combate a la corrupción”, apuntó.

Sobre la consulta para juzgar a los ex Presidentes, dijo que es absolutamente innecesaria, inútil y costosa.