GRINGA, GRINGA: Nacho trae la sartén por el mango

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-17-JUN-2021/ “Sin pena ni gloria” se incorporan al ayuntamiento sin “H” (la “H” quiere decir honorable), Ramsés que denunció actos de corrupción del gobierno municipal, cuando decidió irse a Morena, después se incorporó a la campaña de la alianza y tras la derrota siempre regresa a su silla, así podrá cobrar los últimos 3 meses, junio, julio y agosto.



En caso de Ulises Valencia, buscó ser diputado local por la alianza, dice que apoyó esa campaña y tras la derrota regresó igual que Adys Magaña, dicen que muchos en la administración se saludan con los “menos días”, pero con la cola entre las patas, cada quien sabe en dónde y cómo falló.



Nacho Campestre ya regresó el 7 de junio un día después de las elecciones envió la carta al congreso para anunciar su retorno, así las cosas, lo mismo hicieron algunos en el congreso local para cobrar tres meses de este mandato y sin perder ni una semana se integran a la nueva legislatura.



Perder no es delito, pero traicionar sí, no legal pero si moral, la traición no es solamente te engaño con otro, es ignorar la problemática que se vive, no informar sobre los hechos importantes que pudieron llevar a la derrota pero en tiempo y forma, hacer mal su trabajo con pleno conocimiento que no lo sabes hacer, dónde se había visto en un cuarto de guerra presentar hasta chismes… no pos no.



Ahora se sabe que el PRI no arrimó ni 7 mil votos y ¿cómo pues? Pedro PAN Cartel sumó 9 mil para su candidatura, ¿en que película imaginaron que ahora si ganaría?, se les ha dicho que el señor no es político, pero la culpa no la tiene el indio sino el que le hace compadre, a ver si ahora si les queda claro que el Sr. Pedrito es buen estadístico, analítico, proyectista, visionario, académico pero mal POLITICO ¿si se entiende, verdad? Y si nos por gringa gringa, vuélvanlo a poner pal 24.



Dicen que el coordinador de la campaña de Carlos Herrera fue el Conejo del senado, pos con razón, en Uruapan nunca se le vio, es más en la casa de campaña de la alianza hay costales de material de Carlos, desde trípticos hasta lonas y todo lo demás, que nunca distribuyeron.



Lo mismo sucedió con Miguel, la gente pedía lonas para sus casas y nunca llegaron, quien tiene culpa, porque también la omisión es deslealtad, si no saben, o de plano no puedes es más honesto pedir ayuda y no dejarlo de hacer.



Pero ya es tarde decir ¡te lo dije! no aplica, no existe, les pasó lo que a la perra de tía Chepa, la primera vez que ladra le partieron la jeta, Amparito también debe dar respuestas, se la cargan a Toño Chuela todita, pero no análisis de conciencia, y pos ya andan de pleito, resulta que hasta el compadre fiel de Toño Lagunas ya siente traición, pos así las cosas.



Esta campaña tiene una peculiaridad, nadie se puede decir victorioso, de 220 mil votantes solamente asistieron a las urnas el 48 por ciento, menos de la mitad del padrón, el 52 por ciento no cree en los políticos ó en la democracia “al cabo que ya saben quién va a ganar ¿Para qué voy a votar”? ¿Entienden? Hay apatía política, así que hay que trabajar la participación ciudadana.



Segundo: 5 mil votos no son significativos, si para ganar pero no para gobernar, si de 220 mil electores 51 mil confiaron en ti, el resto nooo, hay que trabajar y legitimar el triunfo, es decir deben unificar, como bien lo ha hecho Nacho Campestre.



Así que ni se agringuen n sientan que la virgen les habla, hay mucho camino por andar, hay mucho trabajo que hacer, ahora llegar al gobernó con 45 mil enemigos no es fácil, porque aquellos que votaron por la alianza, se convierten en directo en contra del gobierno porque se sienten perdedores, “Así de sencillo dice Gaby el quemado del Mirador”…



Pos a chambear se ha dicho y se les recomienda ni gastar suela, porque Nacho tiene claro con quien y quienes quieren gobernar, así que a los panchitos que andén buscando hueso, pues mejor que se pongan a chambear, porque pos ¡Gringa, gringa, el que se apendeja se chinga…!



Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.