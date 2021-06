Rubén Nuño retoma presidencia del PRI Zamora

INFOMANIA/ ZAMORA, MICH./ JUE-17-JUN-2021/ Con la firmeza de seguir trabajando por la consolidación política del Partido Revolucionario Institucional en Zamora, una vez concluida la fase de los cómputos de las elecciones locales del pasado 6 de junio, Rubén Nuño Dávila, retoma su cargo como Presidente del Comité Municipal, mismo que le fue prorrogado por la dirigencia estatal en el mes de septiembre del año inmediato anterior.

El resultado de la elección de hace unos días, a pesar de ser adverso, aun nos posesiona como segunda fuerza electoral en el Municipio y es motivo de sentirnos orgullos del trabajo desempeñado durante la campaña, por nuestro equipo, debemos ver para adelante, señaló el dirigente.

Es momento de ponernos a trabajar, debemos revisar y evaluar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal durante el proceso, no tenemos que ver hacia atrás, es el tiempo de reiniciar el trabajo del partido, reconstruirnos y continuar para seguir en el ánimo de los casi 14 mil zamoranos que votaron por nosotros.

Desde nuestra trinchera, seremos observadores y críticos en su caso, del gobierno municipal, no seremos actores pasivos, sino activos de que las cosas se hagan bien en favor de los zamoranos, es nuestra obligación y responsabilidad.

No podemos defraudar a nuestros militantes y simpatizantes, debemos ser un partido actuante y congruente con su oferta política, trabajaremos arduamente al interior y exterior del partido, esa es nuestra fuerza, veamos con optimismo el futuro, concluyó, Nuño Dávila.