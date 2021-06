SACRILEGIO POLÍTICO: Secretos inconfesables

EL REVERENDO/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-23-JUN-2021/ Apocalípticas declaraciones del obispo Silvano, cuya encíclica resultó más contundente que el evangelio de San Jaime revelado en la Biblia israelita Septuaginta griega. Nada más y nada menos señala, con índice flamígero, que la secta Morena se coludió con las fuerzas luciféricas para entronizar a su relevo en el Solio de Ocampo.



Ante su confesor Ciro El Grande, el reportero que ganó fama con sus indagaciones en el caso Colosio, el obispo saliente de Michoacán se dijo dispuesto a defender su diócesis para que no sea una entidad satanista donde las fuerzas oscuras despachen desde casa de gobierno y palacio de gobierno como en los tiempos de los obispos Lázaro II, Lionel, Fausto y los interinos Jesús y Salvador.



Mediante la entrega de unos pergaminos incriminatorios, Silvano Aureolas señaló que así como en el país los apóstatas se apoderaron de la franja de obispados del Pacífico, en la diócesis terracalentana de Michoacán operaron los devotos de quemarle las patas a Satanás para orientar el voto a favor de la secta creada por el Nuncio de México.



Casi ipso facto se desató una cascada de tuits, post y mensajes cibernéticos. Sin faltar –desde luego- de los persignados mandarines estatales y municipales que acudieron a este siervo del Señor para confesarse, darse golpes de pecho y recibir alguna jaculatoria con la que expiasen sus pecadillos de la jornada electoral.



Dada la secrecía de nuestro ministerio diremos el pecado mas no el pecador, so pena de arder en el sexto infierno según la escatología de Aldus Manutius, esa si está pesada no como la de Dante Alighieri.

Nos contó una conocida lideresa, militante de la Luz del Mundo, que a ella sí la amedrentaron unos individuos malencarados que traían la orden de invitarla a permanecer enclaustrada en su casa “votas y te regresas” y eso que su padre, operó para Morena bajo la etiqueta del EZLN.



Otro luchador social, del oriente de la ciudad, se ufanó de mover centenas de votos para el Santo Niño Miguelito Walls pero la realidad es que fue de los torcidos que buscan a Fray Ignacio de San Nicolás para seguir en la nómina de promotores de la fe.



Llegó a nuestro confesionario un metrosexual que estuvo en el cuarto de guerra de la Alianza y reconoció haber filtrado algunos datitos como estrategias, discursos y ciertos listados para “ayudar” a Nachito. Lo hice porque me estaban haciendo menos y ya no tenía futuro.



Y así como éstos fueron decenas de personajes que acudieron a liberar su sentimiento de culpa y fortalecer su espíritu ¿quién soy yo para juzgarlos? Mis votos son para ayudar al prójimo, reconfortar sus consciencias y alentarles a retomar la senda de la virtud, la belleza y la verdad.



Todos prefieren exponer en la confesión sus peccatta minutta antes que ser citados por algún nexo con la Iglesia Satánica a la que alude nuestro obispo Silvano Borgia.



Tuvimos que acortar la atención porque el atrio de nuestra parroquia parecía fila de vacunación toda vez que se corrió la voz que estábamos confesando con la absolución per sécula seculorum y muchos quisieron aprovechar esta laxitud tolerada por nuestro párroco sustituto Luis Manuel Mañana Mañana.



Será hasta el viernes cuando reanudemos las confesiones con el personal administrativo de la parroquia aguacatera, cuyos directivos están como pepita en comal ante la incertidumbre si los irán a relevar, liquidar o condenar al ostracismo de vivir fuera del presupuesto.



Sin ser adivinos podemos conocer que todos vienen solícitos a ofrecer información como expedientes, facturas, archivos para “ayudar” al párroco Nacho a que finque responsabilidades a los jefes salientes cuyas pillerías están debidamente documentadas por estos Judas y fariseos abominables que fueron parte del saqueo –si ocurrió tal- pero ahora pretender ser sepulcros blanqueados: relucientes por fuera pero putrefactos por dentro.



Esto si que me sonroja, hermanos míos hay varias chicas hojalateadas y algunos mancebos que traen aviesas proposiciones dignas de Sodoma y Gomorra que vienen con sus cuerpos dispuestos a darle rienda suelta a San Fornicio con tal de mantener su status quo en la nómina parroquial.



Sor Yadira tendrá que bendecir docenas de escapularios y “tente balas” para evitar que su consorte incurra en la “comezón del segundo semestre” con demasiadas tentaciones. Comenzando por su planilla, mete su cuchara el monaguillo, discípulo del Opus Dei.



Tenemos ya algunos nombres que comienzan a sonar en el ámbito episcopal y parroquial pero los compartiremos en futuros sermones desde este púlpito virtual. Mientras tanto, que el señor os coja confesados. Es cuanto.