Semaccdet beneficia a más de 600 personas al entregar 136 escrituras en Uruapan

•Los beneficiarios podrán mejorar su calidad de vida gracias a este programa implementado por el gobernador Silvano Aureoles: Ricardo Luna García

Uruapan, Michoacán, a 30 de junio de 2021.- Un total de 136 escrituras que benefician a 612 habitantes de Uruapan, fueron entregadas por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García, como parte del programa estatal establecido por el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, Suelo Seguro.

Los uruapenses que después de años de gestiones pueden hoy contar con sus documentos que los avalan como legales poseedores de sus patrimonios, pertenecen a la colonia Alianza Urbana y gracias a este programa del actual gobierno del estado, pudieron ahorrar 2 millones 40 mil pesos por los costos de los trámites ante notario.

El secretario de Medio Ambiente, Ricardo Luna García, durante la entrega recordó que Suelo Seguro es un noble programa que además de realizar de forma ordenado el desarrollo territorial de Michoacán, busca apoyar a los habitantes a contar con justicia social, porque durante años han trabajado para regularizar sus viviendas y así acceder a beneficios y servicios públicos que en ocasiones no tienen al estar de forma irregular sus lotes.

“Este es un programa importante del gobierno del estado y del gobernador Silvano Aureoles que ha tenido a bien formular como un apoyo social para los colonos. Queremos entregarles sus escrituras y para que puedan seguir organizados en su colonia para atender otras necesidades que siempre hay, soy fundador de una colonia aquí en Uruapan y conozco el proceso, sé que siempre hay necesidades que gestionar. Muchas felicidades a todas y todos ustedes a nombre del gobernador Silvano Aureoles les hacemos entrega de estas escrituras”.

J. Encarnación Chávez Sandoval, uno de los habitantes que recibió su escritura, aseguró que fueron 25 años de buscar la regularización y hoy al tener en sus manos sus escrituras se siente muy satisfecho porque tiene la certeza jurídica de sus bienes materiales.

“Me siente muy halagado de hecho, durante muchos años estuve con cierta duda, hasta que Semaccdet tomó las riendas del caso fue que me sentí muy confiado, cuando me atendieron allá en sus oficinas, el secretario Luna. Casi 25 años, yo aquí tengo documentos, pero tengo desde el 1995, cuando me dieron la primera posesión. Me siento bastante bien, me da mucho gusto tener las escrituras, que bueno para eso son los bienes para producir impuestos y que de ahí vivamos mejor”.

Con esta entrega y la recientemente efectuada en el municipio de Coahuayana, son ya más de 4 mil, las escrituras que el gobierno del estado ha dotado a lo largo de la administración actual.