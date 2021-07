GRINGA, GRINGA: Se autodespachan con la pozolera

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-07-JUL-2021/ No hay peor ciego que el que no quiere ver el TEEM ya dijo que no hay elementos para quitarle el triunfo a Nacho Campestre, en la guerra y en el amor todo se vale, bran de recordar la elección en la que perdió Ramoncito, hubo de todo hoy qué de raro tiene…



Pero pos ya preparan la entrega recepción los perruchos, a los morenos, están haciendo algunos arreglitos, pero se rumora, conste es rumor, 90 personas nuevas basificadas saldrán solamente 90 saldrán de la nómina, lo mismos hicieron los manris con aquellos que había basificado Caldo Mehacías. Mismas prácticas.



A Nacho le espera resolver remandas laborales y/o demandas de corrupción, el 1 de septiembre, será la primera tarea a resolver, bueno ya se están preparando para seguir en la ubre al menos hasta diciembre, ay ta la esposa de un futuro regiburro, con 40 mil pesos mensuales renovó su contrato laboral hasta el 30 de diciembre y dicen las malas lenguas que es la esposa de Chuela…



Muchos acusan a Toño Chuela de traidor, pero por lo pronto ya garantizó el trabajo de su esposa hasta el 30 de diciembre, y si fue o no traidor solo él lo sabe, pero lo disimulo bien, hasta ahora lo que se pude corroborar es que si buscó a nacho pero después de la derrota, no antes, como otros…



Pero al menos su negociación fue para su esposa, no como otros a los que les están pagando demandas aborales y liquidaciones antes que llegue Nacho Campestre, pa no arriesgar a los amigos cercanos y lo por les pagan salarios caídos y por si fuera poco los reinstalan.



El León cree que todos son de su condición, hace casi 6 años cuando llegó Vicko Manrico despidieron a las personas recién basificados, hoy que se rumora que nacho va a despedir 90 empleados, saltan hasta el cielo ida y vuela ¿porque? Si todos hacen lo mismos.



Bueno pos Nacho tendrá que enfrentarse con 140 demandas laborales que tendrán que pagar y van desde 300 mil pesos mínimos hasta más de un millón de pesos y aparte reinstalaciones, porque el departamento jurídico del municipio pos no da una., es un tema que resolver finalmente es mejor contratar un bufete de abogadas y quitarle carga a lo nomina con personal que no sabe trabajar.



Prueba de la ignorancia ay ta Ulises Valencia ex presidente del PRD y actualmente regidor, demandó al municipio por despido injustificado, curiosamente o mañosamente, será reinstalado el 1 de septiembre y le pagarán salarios caídos, está cobrando como regido, recibirá pago por despido injustificado y será reinstalado ¿Se entiende? Él no podía cumplir con horario laboral porque asumía como regidor ¿porque el pago?



Nomina dispareja, mientras un ingeniero gana 1 mil 700 pesos quincenales la esposa de toño Chuela gana 40 mil pesos al mes y acaba de firmar convenio hasta el 31 de diciembre ay caray lo bueno es que la ex posa de Miguel gana 16 mil pero ella ya tiene base y es sindicalizada, en este caso hay empleados con 10 años de labor y no logran el sindicato ¡Eso es todo!



Bueno Nacho debe entender y razonar que no puede contratar personas que tengan demandado al municipio, porque entonces ¿de qué se trata? y en caso que alguno se trate de colar pos que retire la demanda y desista, solo así mostrarán honestidad.



Del 2015 al 2021 se acumularon más de 130 demandas laborales, así de sencillo ¿Esto qué nos dice? precisísimamente, diría Coco Quintana.



Cambiando abruptamente de tema la comunidad LGTTTQP anda contenta porque al fin tendrán una representante en el congreso y que mejor que se parte de su comunidad, aunque hay algunos molestos porque consideran que la diputada Brenda debió informarles que la comunidad LGBTTTQ+ tenía un espació y ellos debieron consensar, pero finalmente ya lo hecho hecho está, pero vigilarán que trabaje en bien de la comunidad, porque si camina como pato, habla como pato es pato…



Ojala qe lo que dice la gente sea mera coincidencia, dicen que es sospecho que Alfredo Bedolla haya enfermado de covid-19 muy conveniente para Morrón.



Y aunque ya sabemos que “el rey ha muerto “muera el rey” “viva el rey”; los integrantes del club de Leones no debieron dejar fuera a la autoridad municipal, les aunque les punce y les duela y les gorgoreé el pocito “Magaña es el presidente municipal y será hasta el 30 se agosto.



Ya veremos quién es quién, pinches calles llenas de baches, a Katalina e ha quedado grande la yegua. En San Pablo tiene una obra que no encuentra solución tres meses y no avanza, puros pretextos ah de querer que los vecinos vayan con el presidente, ya hay vecinos que dicen que mejor no haga nada. Parece que es una obra sin proyecto técnico. Le falta Mariano…



Pos así se las gastan, Nacho llega a resolver problemas y hartos, parece que as obras fueron echad de papel, porque apenas un ms que el pueblo les digo que no regresan y parece que amas les dieron mantenimiento, pero pos vamos a ver quién puede más.



Pos entre un ayuntamiento con 6 integrantes de la oposición y 6 de Morena, Guisar del PRI, del PRD, Marisol Lagunas, Toño Chuela, Perla del Río, del PAN Toño Berber, una del PT y 6 de Morena, así que el que mejor trabaje siempre en busca del bien común seguirá en la polaca de lo contrario pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJE SE CHINGA…



Fe de ratas.-Este texto es ficción cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia.