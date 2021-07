El TEEM resolverá el caso Tacámbaro este domingo: Karla Martínez

“Ejercimos nuestro derecho de audiencia”

Confiamos en la imparcialidad del árbitro electoral

Los magistrados aseguran no estar sometidos a presiones externas



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ SÁB-17-JUL-2021/ El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), emitirá la sentencia en torno al caso del Distrito 19 con cabecera en Tacámbaro donde el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en las boletas de votación plasmó el emblema del partido RSP con el nombre de la candidata del partido Fuerza por México (FxM).

Esta tarde y luego de 3 horas con 46 minutos de que militantes de FxM, hicieron presencia en la sede del TEEM para hacer vale su derecho de audiencia, los magistrados propusieron una reunión virtual la cual se llevó a cabo con las facilidades que otorga la tecnología.



La comisión por parte de FxM, fue presidida por la dirigente y delegado nacional del partido Karla Martínez y José Trinidad Martínez Pasalagua respectivamente así como los abogados de FxM y por parte del TEEM los magistrados Yurisha Andrade Morales (presidenta), Alma Bahena Villalobos, José René Olivos Campos, Alejandro Salvador Pérez Contreras y en una segunda parte de la reunión la magistrada Yolanda Camacho Ochoa.

Por parte de FxM, demandaron a este Tribunal, actuar de manera imparcial en el caso del Distrito en mención en el cual existen pruebas de los errores reconocidos públicamente por el IEM no solo en haber cambiado el emblema de FxM por el de RSP sino que emitieron un aviso el día de la votación (6de junio), en donde legitimaron que los votos para RSP se sumarian a FxM y en este contexto, de acuerdo a las actas y dictamen de validez, sumaron mil 674 votos, (439 de RSP y 1,235 de FxM).



Karla Martínez en su momento, expuso que a pesar de las pruebas anteriores, en la pasada sesión del TEEM, (16 de julio), los magistrados Olivos Campos y Camacho Ochoa, returnaron el expediente a otra ponencia para que sea elaborado otro proyecto y sumar nuevas pruebas y destacó que el trabajo de este árbitro electoral al parecer está tomando otra dirección por lo que puntualizó que, “no permitiremos que se manche la elección con intereses políticos de grupos. No estamos ciegos”, destacó.

Por la parte jurídica quedó plasmado que FxM no está de acuerdo en la apreciación de que el cambio del emblema rosa por el de RSP, “se trató de un error humano”, y quedó en claro que “estos errores humanos están costando el registro del partido y una posición plurinominal en la LXXV Legislatura”.

Al respecto los magistrados coincidieron en señalar, que el trabajo que realizan es imparcial y aseguraron no estar sometidos a ninguna presión de algún grupo político y, “el caso de Tacámbaro, lo tenemos en agenda como como asunto de pronta resolución” dijeron al expresar que no desconocen que la ruta para el partido rosa aún cuenta con posibilidades de impugnación y el TEEM, no agotará los tiempos para que así sea.

Y por la parte jurídica de FxM, finalmente quedó en claro que “el partido rosa espera que se emita una resolución estrictamente apegada a la legalidad y se estudie el expediente con ética de manera que quedemos conformes con la sentencia”, advirtieron.