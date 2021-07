Exigimos que se reponga elección del distrito de Tacámbaro: Karla Martínez

No permitiremos arbitrariedades de autoridades electorales

Seguiremos luchando porque no dañen la elección de Tacámbaro

El IEM suprimió la participación de FxM en el distrito 19

Quien se equivocó fue el IEM y la ley electoral es clara

El TEEM debe tomar en cuenta el mal intencionado error del IEM

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-15-JUL-2021/ El partido Fuerza por México en Michoacán (FxM), exige de manera contundente a las autoridades electorales, se reponga la elección del Distrito 19 con cabecera en Tacámbaro en donde por su error, en la boleta de votación, el nombre de la candidata rosa, María de los Milagros Trejo Vázquez no traía ilustrado el logo de FxM, sino del partido Redes Sociales Progresistas (RSP). El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) antes de dictaminar, “debe tomar en cuenta el mal intencionado error del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Así lo denunció, la dirigente michoacana de FxM, Karla Martínez Martínez quien puntualizó que, “no toleraremos una solución diferente ya que no fue un error del partido sino del IEM, situación que complicó el registro del partido y para alcanzar una diputación plurinominal”.

La dirigente explicó que, el partido FxM impugnó los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección por encontrarse afectada de nulidad y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de la elección de diputación local del distrito 19 con cabecera en Tacámbaro; se ha seguido la ruta que nos otorgan las leyes electorales, dijo.

Y explicó al respecto que, la elección para diputados en el citado distrito, fue afectada de graves irregularidades que provocan su nulidad, pues el día 6 de junio, en los municipios de Ario, Madero, Turicato y Taretan, en las boletas electorales a diputaciones locales, se suprimió la participación de FxM a pesar de que sus candidatas María de los Milagros Trejo Vázquez y María Josefina Bedolla Duran, se encontraban debidamente registradas.

FxM, brilló por su ausencia en ese distrito y los nombres de las candidatas aparecieron como si participaran por RSP, quien no tuvo candidato en ese distrito y aun así se obtuvieron 439 votos que se le debieron reconocer al partido rosa y no se hizo.

Fue una elección carente de certeza legal, ante el grave error cometido por el IEM y que ahora tendrá que subsanar el TEEM, la ley es clara y una omisión de este tamaño, debe corregirse, destacó Karla Martínez.

El hecho de aparecer la foto de nuestras candidatas en el recuadro de un partido distinto, no es legal, pues con esto la boleta electoral no cumple con los requisitos de la ley, lo que sin duda pone en tela de juicio los resultados de la elección, añadió la líder rosa.

Finalmente recordó que, las boletas electorales deben contener, entre otros estos requisitos, “el distintivo con el color o combinación de colores y emblema de cada partido político, coalición o candidato independiente, y, la fotografía del candidato, lo que no se hizo en el caso de Tacámbaro, pues no existe ni en el emblema, color de nuestro partido, ni la fotografía en el recuadro que correspondía al partido, lo que nos ha causado un grave perjuicio que pone en peligro el registro estatal de nuestro partido, lo que con todo respeto le pedimos a los Tribunales Electorales, que solucionen de fondo el mal intencionado error cometido por el Instituto Electoral de Michoacán, pues nuestro partido no permitirá ninguna arbitrariedad y llegará hasta las últimas consecuencias.