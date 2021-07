Fuerza por México rechaza la sentencia del TEEM

El poder político, no es compatible con la impartición de justicia

“El buen juez por su casa empieza”

Exigir justicia es un derecho no un pecado

El partido rosa se prepara para continuar la lucha

No es la primera vez que el TEEM falta a la imparcialidad

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-21-JUL-2021/ El partido Fuerza por México en Michoacán (FxM) rechaza de manera contundente la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) sobre el caso del Distrito 19 con cabecera en Tacámbaro donde el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), eliminó del proceso electoral a 4 municipios, “fue evidente que se impusieron intereses de grupos a pesar de que el poder político no es compatible con la impartición de justicia”.

“El buen juez por su casa empieza pero, quedó al desnudo el interés político por no ajustarse al estado de derecho” ya que al interior del TEEM y por parte de los magistrados, “se hizo evidente el activismo en el control de problemas políticos e intereses difusos”, señalaron la noche de ayer los integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE) de FxM que mantienen sesión permanente sobre el caso Tacámbaro.

Al respecto la dirigente estatal Karla Martínez Martínez, lamentó la actuación de los magistrados José René Olivos Campos, Yurisha Andrade Morales, Yolanda Camacho Ochoa y Alma Bahena Villalobos quienes a pesar de las evidencias, emitieron una sentencia en contra de FxM afectando su registro y una curul plurinominal en la LXXV Legislatura, “la actuación del TEEM se corrompe si se subordina a la política; se debe diferenciar la función de un juzgador de la política y no fue el caso”, recalcó.

La conclusión de la reunión de esta noche, fue continuar la lucha hasta agotar todas las instancias a que tiene derecho el partido rosa y quedó sobre la mesa, que las manifestaciones de los militantes derivan de la actuación de los intereses difusos de los magistrados, “exigir justicia es un derecho no un pecado”, dijeron.

De la ruta:

La elección para diputados en el citado distrito, fue afectada de graves irregularidades que provocan su nulidad, pues el día 6 de junio, en los municipios de Ario, Madero, Turicato y Taretan, en las boletas electorales a diputaciones locales, se suprimió la participación de FxM ya que aun cuando sus candidatas María de los Milagros Trejo Vázquez y María Josefina Bedolla Duran, se encontraban debidamente registradas, no apareció en las boletas electorales el emblema rosa sino el de Redes Sociales Progresistas, quien no tuvo candidato en ese Distrito y se obtuvieron 439 votos por el aviso del IEM de que los votos de RSP se le sumarían a FxM.

En la pasada sesión del TEEM, (16 de julio), los magistrados Olivos Campos y Camacho Ochoa, returnaron el expediente a otra ponencia para que fuera elaborado otro proyecto y se aportaran nuevas pruebas; las matemáticas no les quedaban claras para sumar los 439 votos de RSP y mil 235 de FxM que dan un total de mil 674 sufragios.

A pesar de las pruebas y el reconocimiento del error que cometió el IEM, el TEEM aplicó todo su peso en contra de FxM pero también, en contra de sus principios y se impusieron intereses difusos y antidemocráticos porque en porcentajes de votos emitidos en 4 municipios fue de 24.09%; porcentaje emitido en 3 municipio correctos fue de 75.97%. Actas incorrectas, 57.14 por ciento y acta correctas, 42.86 por ciento.

De acuerdo a las actas de declaración de validez, de los mil 674 votos identificados, según el TEEM por un error del sistema, desaparecieron votos, (las matemáticas cambiaron de tal manera que en más de 80 casillas aparecieron actas con CERO VOTOS.

Los magistrados que hicieron evidentes sus intereses por favorecer a partidos y grupos políticos son José René Olivos Campos, Yolanda Camacho Ochoa, Alma Bahena Villalobos y la propia presidenta Yurisha Andrade Morales y sin nada de rubor en el rostro, mayoriteraron para desechar el proyecto del magistrado Alejandro Salvador Pérez Contreras quién en el marco del estado de derecho, buscaba resarcir el daño causado a FxM.

Cabe hacer mención, que no es la primea vez que el TEEM falta a la imparcialidad, se anexa link de otro caso donde se impusieron intereses difusos. https://www.quadratin.com.mx/politica/teem-falto-de-certeza-juridica-no-sabe-ni-que-vota-tepjf/