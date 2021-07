GRINGA, GRINGA: Temporada de sapos

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-22-JUL-2021/ Entre que se acomodan las cosas termina uno para entrar el dos, los busca chambas ya andan queriendo lamer botas marrón, que chistocitos entregan curriculums “por si se ofrece” cómo si no hubiera con quien trabajar en Morena, gente es la que sobra para emplearse.



Que mal se ven cuando no han terminado una encomienda y buscan la otra, al menos deben esperar a entregar cuentas y cerrar bien su changarro, sino todo lo tiene que resolver el presidente municipal, a Magaña le tocó bailar con la más fea y ¡no se raja!



Aunque tenga que tapar lo que hicieron los gatos y hasta el ojo al macho, pero de alguna manera es su obligación cuadrar cuentas, porque los auditores de Nacho vienen con todo, les esperan tiempos complicados.



¿Y la marcha de las 10 mil personas? Se convirtió en el desfiladero de entrega expedientes y curriculums, solo faltan las putichicas y las putisuegras, para que pidan continuar en la nómina del amor.



En capasu el comentario general es si la putisuegra quedará aun en la nómina, porque pues consideran injusto que hay personal que espera oportunidades que siempre llegan primero a quien entrega las nachas pop y a sus madres y hermanos, si tiene…



Y cómo hoy es día del perro toda la perrada anda en busca del electo, porque quieren chamba, no terminan un compromiso y ya están en busca de la continuidad, ahora resulta que Nacho ya no es el que decían ¡muera el rey viva el rey!



Ya entendí porque la marcha de las 10 mil personas que harían el 7 de julio aún no se realiza ¿con qué ojos divina tuerta?



Si todos andan chillándole a Nacho y pidiendo perdón y clemencia, ¡dónde dejan el honor? Que chingón sería que tres años se retiraran de la ubre y vivieran como verdadera oposición, pero eso es solo un sueño.



Si ya el coordinador de campaña de Miguel, el priista Pedro Pancartel, pidió favorcitos, bueno le presento un proyecto a Nacho, que pronto dobló las manos, pues así es la polaca, sobre todo quienes piensan que tienen lo que le falta.



Sería bueno que Pedrito fuera a formarse políticamente con Don Güicho Mora, pero que no vaya a aprender a hacer lo que les hizo a los migrantes, les cobraba más de cuotas y coperachas de lo que podrían recibir, finalmente.

Quedó muy mala el don en ese sector, ah pero ahora es formador, valiente teacher, así saldrán los alumnos.



Erandine aún no empieza y ya ordena que se le hagan entrevistas, si señor y hasta el tema quiere dar por ¿de cuánto estamos hablando?



No se confundan una cosa es la nota de ruedas de prensa y otra muy diferente una entrevista personal con tema definido, no es lo mismo la papaya tapatía, que tapate la papaya tía ¿verdad?



Y eso es trabajo, así se llama, no es “chayote ni apoyito” ‘quedó claro? Pos se dicen tantas cosas entre ellas que veremos fscionado al PRI con Morena y muy ´próximamente serían Morena el PRD y el PRI, todo es posible en esta polaca tan de cuchi, es verdad puede suceder, la gente quiere ay que darle. Ya verán…



Juanito el travieso quedó muy bien posicionado en el Estado con Fredy, y pos el doctorcito Robertiko con Nacho Campestre, ambos han recibido solicitudes para que los empleen, entregadas por funcionarios actuales, bien leales, pos Rober ya anda en CDMX gestionando ¿qué? Sólo el sabe, pero Nacho anda con todo.



Nacho trae ganas y buenos proyectos, por lo que se ve podrá trabajar ha realizado un buen trabajo para legitimar su triunfo, a Miguel lo dejaron prácticamente sólo, por el momento, hay que ver que viene y pos el que mejor trabaje sea de Morena, o del partido que sea, será quien logre mantenerse en la polaca y pos gringa, gringa el que se apendeja se chinga.



Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.