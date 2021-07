Michoacán cuenta con especies endémicas como el achoque

Esta especie ha sido depredada por décadas por supuestos beneficios para el ser humano

MORELIA, MICHOACÁN, A 26 DE JULIO DE 2021.- El achoque michoacano, conocido por los científicos como Ambystoma ordinarium, es una de especies naturales encontradas en territorio michoacano que además son endémicas de esta tierra, actualmente se encuentra en peligro de extinción.

Esta especie se distribuye desde el noreste del estado de Michoacán y se tiene reportes de poblaciones en el municipio de Zitácuaro, en el Área Natural Protegida de Pico Azul-La Escalera ubicada en el Sur de Morelia y hasta Tacámbaro, por su distribución abarca también los municipios de Hidalgo, Indaparapeo, Queréndaro, Salvador Escalante y Tuxpan.

El achoque michoacano actualmente se encuentra amenazado por la pérdida y degradación de su hábitat natural debido a la urbanización de las comunidades, por factores asociados a la agricultura, a la ganadería, a la extracción no sustentable de ejemplares de los arroyos, introducción de peces exóticos y a la contaminación de los cuerpos de agua, por ello, está sujeto a protección especial de las autoridades ambientales.

Por su condición de ser una especie amenazada, el achoque michoacano reviste un compromiso para los michoacanos su conservación en sitios en los que es apremiante realizar acciones de preservación, por ello, es estudiado por diversos organismos estatales, nacionales e internacionales.

Semaccdet invita a los ciudadanos a no perturbar a esta especie cuando sea observada en las áreas naturales y a recordar que los achoques no se deben consumir porque no brindan ningún aporte nutrimental al ser humano, pero sí son muy importantes para mantener el equilibrio ecológico de los sitios donde se les encuentran.