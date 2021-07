Agustín Trujillo Íñiguez, impulsor de la etapa democrática y competitiva del PRI: Eligio González

Realiza PRI homenaje luctuoso en recuerdo del expresidente del CDE.

Fue un hombre de pueblo, de carácter y de principios: Jesús Hernández.



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ SÁB-31-JUL-2021/ “Siempre recordaremos a Agustín Trujillo Íñiguez como un priista incansable, impulsor de la etapa democrática y competitiva de nuestro partido, hombre colosista, con aguda inteligencia política, trato fino y mente analítica que realizó una labor incansable a favor de nuestro estado”, señaló el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Eligio Cuitláhuac González Farías, durante la realización del homenaje luctuoso a quien fuera militante por más de 40 años.



De igual manera, relató que Trujillo Íñiguez ayudó a construir un mejor Michoacán, poniendo el valor más alto a los principios del patriotismo, la solidaridad, el diálogo plural, el entreveramiento generacional, el compañerismo y respeto por el quehacer político y sobre todo, un profundo amor por nuestro estado.



Frente a la urna fúnebre y la presencia de la esposa de Agustín Trujillo Íñiguez, Lourdes Gutiérrez; y de sus hijos, Manuel Agustín, Eduardo y Lourdes, el líder estatal destacó su trayectoria como presidente municipal, funcionario público estatal, diputado federal, senador de la república, presidente del CDE del PRI y Consejero Político Nacional, además de ser hombre de familia, orgulloso padre, político recio, agudo y cercano a la gente, que dio muestra de que era indispensable estar en política no solo para llegar a ser, sino para saber hacer y sobre todo, para mejorar las condiciones de nuestro entorno.



Posteriormente, se guardó un minuto de silencio como una forma de respeto y cariño, en el que estuvieron presentes la secretaria general del CDE, María del Rocío Luquín Valdés; el expresidente del CDE, Jesús Hernández Peña; el ex senador José Ignacio Ascención Orihuela; la exdiputada local, Martha Camarena Reyes; el excandidato a la presidencia municipal de Morelia, Guillermo Valencia Reyes; el expresidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; líderes de sectores y organizaciones, así como militantes y amigos de Trujillo Íñiguez.



Por su parte, el diputado electo Jesús Hernández Peña, recordó los momentos que vivió junto a Agustín Trujillo, no solo en la vida política, sino como uno de sus amigos de vida, en los que libraron grandes batallas y que además se aferraron juntos a la idea de poder construir una mejor sociedad.



Asimismo, afirmó que fue un hombre de pueblo, de raza, de carácter y de principios que logró contagiar a muchas generaciones con sus valores y alegría.



“Recordaremos la imagen de un hombre y su sombrero; sonriendo ampliamente mientras recorre su estado, listo para las tormentas que puedan venir, avanzando de frente hacia algún rincón de nuevo, curioso y maravillado más allá del horizonte”, enfatizó.



La exdiputada local, Martha Camarena Reyes; y el ex candidato a la presidencia municipal de Morelia, Guillermo Valencia Reyes, recordaron el trabajo que realizaron juntos en su andar político y agradecieron la oportunidad de apoyar incondicionalmente las causas del PRI.



“Agustín tenía la habilidad para encajar en todos los círculos; doy constancia del legado que dejó a muchas generaciones. En todo sentido era aprendizaje”, señaló Valencia Reyes.



Finalmente, el hijo de Trujillo Íñiguez, Manuel Agustín, resaltó que a base de esfuerzo y lucha, desde muy joven su padre se encaminó en la política, luchando por los principios del PRI y las causas justas.



“Nos dejó el legado de ser priistas. Trabajemos a favor de nuestro partido. Michoacán necesita al PRI”, comentó.



Finalmente, se montó una guardia de honor junto a la urna fúnebre y la presencia de familiares, militantes y amigos de Agustín Trujillo Íñiguez.