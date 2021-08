GRINGA, GRINGA: Medalla de oro en salto de partidos

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-01-AGO-2021/ Crece el número de Panzas raspadas, (personas que se arrastran en el piso), van con Nacho a decir que los obligaron a participar en la campaña, a nadie le pusieron una pistola en la cabeza para que participaran con Miguelín ¿o sí?



Apechuguen, perdieron ni modo, punto, no estuvieron e acurdo con las propuestas y políticas de Paredes, pos ya a su casa, mediten, piensen, y bájenle de yemas tienen 3 años para meditar y replantear y en 3 años nos vemos… Antes deben ir a meditar.



Nadie obliga a nadie, Fany tampoco fue obligada a nada, así que si su mamiringa sale de la nómina pos que salga y punto, ya vendrán otros, otros y otros… Capasu debe continuar ¡los noovios y amantes? También.



A 6 años de permanecer en el gobierno la regidora de medio ambiente, no entendió y hace acciones que competen a la comisión de salud, detección de antígeno prostático, caray, demasiado tarde para lograr objetivos, se le fue como al músico, en templar y salir a mirar.



Tzetzi no sabe cuántas hectáreas de bosque incendiaron, tampoco cuántas quedaron, en Uruapan ¡dónde están los proyectos productivos? Al menos a este medio le comprometió información que no ha llegado.



Bueno pos Nacho Campestre recibe un bosque dañado, en los últimos 5 años se perdieron más de 200 hectáreas de bosque, hay más de tres paracaídazos ¿los permitieron? en las faldas del cerro de la cruz, el Zapien y cerca de arrollo colorado, colonias que finalmente están en condiciones precarias.



Bueno en caso de la estrella y la loma norte, ya tienen agua, curiosamente, tienen luz y es una zona irregular, pero no, no hay complacencia el gobierno municipal, eso no paso, como die la canción, si no se acuerdan no pasó.

Pos hay hartas voces diciendo que Vicko Manrico ya se reunió con Nacho campestre, bueno es una buena señal, porque aun que Viko sea diputado electo y ya no presidente municipal, pos sigue al frente del equipo, de la tropa, de los súbditos perredistas.



Nacho Campestre va a responder sobre la denuncia penal que puso en contra de un medio de comunicación local, de ahí la importancia de los comunicadores y reporteros ciudadanos, corroboren la información, ahora ¿verdad que si hace falta la academia? estudien para evitar caer en errores legales.



Y aunque Toño Chuela dice que es intolerancia pos será el sereno, pero debemos recordar que la administración burricipal que hoy concluye también hubo hartos intolerantes, que al mínimo señalamiento ya querían pedir tu cabeza…



A la escuelita a la escuelita ¿En serio hay quienes consideran que por asistir al taller de “formación política” de don Luis Mora, ya son políticos y políticas? ay no mmn, bueno pos en país de ciegos el tuerto es rey.



Se nota la incapacidad y la falta de escuela, sacan en el face su foto para constatar que van a los cursoso, y con un curso de una hora en la auditoria ya sientes, auditores, para representan al nuevo gobierno en la entrega recepción, chingao, por eso estamos como estamos, no alucinen…



Bueno pos Nacho dijo que no habrá nepotismo en la administración y eso debe caer hasta el último funcionario y los representantes populares, hay que ver a los regiburros que vienen no vaya siendo que pidan lo que no merecen y entonces si la nómina engorda en lugar de adelgazar.



Pos Nacho debe tener cuidado y no permitir que lleguen en su gabinete cartuchos quemados como el ex director de obras Omarcito Trigos, responsable de las “luces inteligentes el paseo” que tanto criticó en campaña Nacho Campestre y en las cuales ¡gastaron 16 millones de pesos?



O como Felipe, que quiere estar como responsable de tránsito y vialidad, ya trabajo con Caldo Mehacias y no fue exitoso su paso por ese lugar, en fin hartos se quieren colgar del triunfo de Nachito, pero pos Aguuuaaas.



Pos adivinen ¿cuál es la funcionario que le coquetea a Nacho Campestre? Quieren continuar en la administración, recuerden “ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó” a ver si así lo entienden…



¿Cuál será el perredista que recibió 500 mil pesos para operar en Corupo y nuca trabajo para la alianza pero si para Morena? Tres días antes de la elección fueron a revisar y resulta que el operador nunca fue…

Bueno pos Paz Marín tampoco hizo nada y ya está sindicalizado como trabajador del ayuntamiento ¿Otros solo en nómina como Tencha quesque?



Pos se tenía que decir y se dijo, en el encuentro reciente con Vicko Manrico, aforaron algunos sentimientos, se dijeron algunas cosas pero coincidieron que fue ano perder para que se bajen de la nube en que andaban.



Loso empleados del municipio fueron determinantes en la derrota y nadie volteo a ver que los estaban presionando, los hicieron trabajar a web… y pos no decir de los de Capasu, pero dicen, no me costa pero dicen que Lilia Medel y Beta Pacheco, fueron las peores ogros ¿Será?



Bueno pos a chambear porque si los nuevos funcionarios llegan burros y prepotentes nomás no se va a avanzar y el pueblo esta con las calles desechas, como si hubieran hecho trabajos de papel que en un mes se terminaron. Uruapan destrozado ¿qué pasó?



Los funcionarios en lugar de andar de panza raspada con Nacho Campestre, deben aterrizar aun es presidente municipal Luis Manuel Magaña, no lo olviden, su periodo termina el 31 de agosto.



El 1 d septiembre Nacho asume el cargo, nada hablara de los funcionarios actuales más que su trabajo, en lugar de andar así como que te encuentro casualmente, pónganse a trabajar, porque pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…



Fe de ratas.- este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.