Cumplí con responsabilidad, el servir al municipio: Álfega

La alcaldesa rindió el Tercer Informe de Gobierno Municipal.

CHILCHOTA, MICHOACÁN, 2 DE AGOSTO DE 2021.- En sesión solemne del cabildo, la presidenta municipal, Álfega Rivera Alejo, rindió el Tercer Informe de Gobierno, donde destacó que desde que asumió el cargo, se logró avanzar en varios temas prioritarios, con la única finalidad, de mejorar las condiciones de vida de la población, lo cual lo hizo, con responsabilidad.

Estuvieron, además, los directores y titulares de todas las áreas de la administración municipal, así como Juan Eduardo Contreras Díaz, en representación del Gobierno del Estado; el diputado federal, Gonzalo Herrera Pérez y el titular del DIF Municipal, Abraham Alejo Madrigal, entre otros.

La profesora Álfega Rivera Alejo, rindió cuentas del estado que guarda la administración pública municipal, e hizo del conocimiento que han tenido, durante el año reciente, las diferentes áreas, principalmente en obra pública, salud y educación.

Hizo un público reconocimiento al personal de la coordinación de Protección Civil y del DIF Municipal, quienes, durante la contingencia sanitaria, brindaron un servicio integral a la población.

Desde que asumí este cargo, dijo, me propuse cumplir con la misión de servir al prójimo y al municipio, con responsabilidad, de aplicar el presupuesto de manera equitativa, tomando como base, los tres principios establecidos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar.

“Nos propusimos y consolidamos un ejercicio del poder al servicio de los ciudadanos y de sus causas; estamos en la recta final, pero seguiremos trabajando hasta el último minuto del último día de este mes de agosto, con la responsabilidad y entrega, para la transformar en realidad las demandas más sentidas de los chilchotenses”, señaló.

Gracias al trabajo conjunto del gobierno federal y del estado, continuó, hemos logrado avanzar en varios temas prioritarios, que han impactado positivamente en la vida de los habitantes de la comunidad; como lo es en educación, destacando becas y más infraestructura, así como en el rubro de la salud, donde se amplió la cobertura, beneficiando, principalmente a los niños, mujeres y adultos mayores, pero también, con obras de infraestructura, logrando un mayor bienestar para la población.

Se enfocaron nuestros esfuerzos, señaló la alcaldesa, para cumplir con las metas propuestas, entre las que están las siguientes, transparencia, diálogo y cercanía con la gente, calidad de vida, desarrollo social, educación y desarrollo humano.

Manifestó ante los asistentes que, en este último año de ejercicio, se avanzó mucho en la ejecución de obra pública y servicios sociales, a pesar de las dificultades que se tuvieron que sortear por diversas circunstancias, principalmente la pandemia.

Recalcó que ahora le corresponde decirle a cada ciudadano, que ha sido un privilegio servirles y que seguirá trabajando hasta el último día, para mejorar las condiciones de vida y el entorno de los habitantes del municipio. Por que esa debe ser la finalidad de un servidor público, además de aplicar las políticas públicas, de servir con honestidad y respeto al prójimo.

Se desarrollaron estrategias importantes y se emprendieron acciones para encauzar en una forma integral la capacidad colectiva, empeñando el compromiso y se ha cumplido, acercando a las colonias más carentes de infraestructura, servicios como agua, electrificación, drenajes y pavimento. La erogación en obras fue del orden de los 45 millones 945 mil pesos.

Se dio cuenta del trabajo realizado en la sindicatura, a cargo de Ma. de los Ángeles Fernández Núñez; la secretaría del Ayuntamiento que encabeza, Valdemar Ixta Herrera, así como de Asuntos Migratorios, Asuntos Indígenas, Casa de la Cultura, Protección Civil, Oficialía Mayor, Tránsito Municipal, Departamento Jurídico, Comunicación Social y Contraloría Municipal.

Mientras que la Tesorería Municipal da a conocer que los ingresos fueron de 102 millones 679 mil pesos, mientras que los egresos son de 98 millones 371 mil pesos. Otras áreas son, Transparencia, Bienestar, Desarrollo Integral de la Familia, Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Infraestructura Pública, Desarrollo Urbano, Servicios Municipales y el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota.

Finalmente, agradeció a la comunidad, la confianza brindada y la oportunidad de servir, demostrando que cuando existe espíritu se servicio, con honestidad y justicia, se puede trabajar de manera armónica y respetuosa, en beneficio de la ciudadanía y del municipio.